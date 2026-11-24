Trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ nổ sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, tập trung cứu chữa người bị thương và rà soát toàn bộ công trình không bảo đảm an toàn để di dời người dân.

Trưa 24/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội có mặt tại hiện trường vụ sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Tại hiện trường, ông Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc, cấp cứu các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ đạo tại hiện trường vụ nổ

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Trong đó, Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời và nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Trước đó, khoảng 8h05 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết. Công an thành phố đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.