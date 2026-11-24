Ông Vũ Văn Tiền cho rằng học tập không nằm ở việc dành thật nhiều thời gian học thuộc mà quan trọng là phương pháp tiếp thu và tư duy.

Chủ tịch sáng lập Geleximco Vũ Văn Tiền

Tại buổi giao lưu với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mới đây, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco đã có những chia sẻ về quá trình học tập.

Ông Tiền cho biết bản thân từng trải qua nhiều môi trường đào tạo, từ Trường Đại học Thương mại đến Đại học Kỹ thuật Quân sự. Năm 1982 sau khi xuất ngũ, ông Tiền tiếp tục đăng kí vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, với nguyện vọng ban đầu là khoa Lao động hoặc khoa Công nghiệp - những ngành được nhiều người lựa chọn thời điểm đó. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục, ông được cán bộ phụ trách đào tạo thông báo 2 khoa này đã đủ chỉ tiêu, chỉ còn một số suất ở khoa Kế hoạch.

Khi được giới thiệu rằng học ngành Kế hoạch sau này có thể làm giám đốc, làm lãnh đạo, ông quyết định đăng ký theo học. Đây cũng là bước ngoặt đưa ông đến với lĩnh vực đào tạo mà sau này cung cấp những kiến thức nền tảng cho quá trình làm việc và điều hành doanh nghiệp.

Chia sẻ về cách học, ông Tiền cho biết hồi đó ông chỉ học trên lớp khoảng 1-2 tiếng. Buổi tối, ông cũng không dành quá nhiều thời gian để học mà chủ yếu lắng nghe các bạn tranh luận, trao đổi là có thể nắm đủ kiến thức.

Ông cho biết cách học và tư duy này giúp bản thân duy trì năng lượng, đồng thời vận dụng hiệu quả vào công việc sau này.

“Có người học đến 12 giờ đêm, thậm chí trùm chăn để học vì sợ ảnh hưởng đến bạn bè. Chúng ta không nên hao phí sức lực vào việc học theo cách như vậy. Điều đó có thể khiến đầu óc trở nên mệt mỏi, thiếu sự sáng tạo”, ông Tiền nhấn mạnh.

Chủ tịch Vũ Văn Tiền cũng lưu ý sinh viên cần có phương pháp học tập, không nên dành toàn bộ thời gian để học thuộc, đọc đi đọc lại tài liệu.

Ngay cả khi làm luận án tiến sĩ, ông cho rằng các thầy cô cũng không nên yêu cầu sinh viên phải đọc những tập tài liệu dài hàng trăm trang một cách máy móc. Điều quan trọng là mỗi trang, mỗi nội dung phải cô đọng những trải nghiệm, tư duy và kiến thức tích lũy. Những câu hỏi nghiên cứu phải thể hiện được chiều sâu tư duy của người học.

Việc bảo vệ luận án cũng không nên bị xem là quá khó nếu người học có tư duy tốt và thực sự nắm vững nội dung nghiên cứu. Khi đó, việc trình bày trên slide và giải thích các luận điểm sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Ông cũng cho rằng việc học có thể dễ hoặc khó tùy thuộc vào từng người. Không phải ai cũng phù hợp với cùng một phương pháp hay một con đường học tập. Ngay trong một lớp học, các thầy cô cũng cần nhận diện được sinh viên thuộc nhóm tư duy nào, có năng lực và sở thích ra sao. Có người phù hợp với con đường quản lý, có người muốn trở thành nhà chính trị, nhà quản trị doanh nghiệp, nhưng cũng có người có thiên hướng trở thành nhà thơ, nhà văn.

“Tôi có những người bạn học cùng nhưng giờ người làm quản lý, có người trở thành nhà văn, nhà thơ và đạt được thành công trong lĩnh vực của mình. Điều đó cho thấy tư duy và năng lực của mỗi người rất đa dạng. Các bạn không nên tự giới hạn bản thân hay cho rằng chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến thành công”, ông Tiền nhấn mạnh.

Ông Vũ Văn Tiền khuyên các bạn học sinh sinh viên đừng quá lo lắng mà hãy tìm ra con đường phù hợp với năng lực và đam mê của mình. Ngay từ những bước đi đầu tiên, cần rèn luyện khả năng lắng nghe, thấu hiểu và chịu khó học hỏi. Khi được thầy cô giảng dạy, hãy tập trung tiếp thu kiến thức.