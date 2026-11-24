Chi cục Thuế một tỉnh yêu cầu người dân chú ý nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Chi cục Thuế tỉnh Khánh Hoà mới đây cho biết, khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện pháp lý về quy hoạch và hồ sơ, việc xác định đúng và đủ các khoản nghĩa vụ tài chính là yếu tố then chốt giúp người sử dụng đất chủ động nguồn lực.

Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2024 cùng các nghị quyết, nghị định hướng dẫn thi hành mới nhất (như Nghị quyết 254/2025/QH15, Nghị định 50/2026/NĐ-CP), tùy thuộc vào nguồn gốc, diện tích và loại đất sau chuyển đổi, người sử dụng đất có thể phát sinh 4 nhóm nghĩa vụ tài chính trọng yếu dưới đây.

Tiền sử dụng đất: Khoản nghĩa vụ chủ yếu nhất

Tiền sử dụng đất là khoản thu lớn và phổ biến nhất, thường phát sinh trong các trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở; hoặc chuyển đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang loại đất thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất.

Công thức xác định chung: Khi chuyển mục đích sang đất ở, tiền sử dụng đất được tính bằng hiệu số giữa tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích trừ đi tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích cho thời gian sử dụng đất còn lại.

Chính sách ưu đãi cho hộ gia đình, cá nhân: Đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết 254/2025/QH15, tiền sử dụng đất chỉ tính theo các mức 30%, 50% hoặc 100% phần chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp (tùy thuộc vào phần diện tích nằm trong hạn mức hay vượt hạn mức giao đất ở). Lưu ý rằng chính sách ưu đãi này chỉ được áp dụng một lần duy nhất cho một hộ gia đình, cá nhân trên một thửa đất tự lựa chọn theo Điều 6 Nghị định 50/2026/NĐ-CP.

Tiền thuê đất

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Khoản tiền này chỉ phát sinh khi người sử dụng đất chuyển mục đích và thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất (người sử dụng đất không phải nộp đồng thời cả tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, mà xác định dựa trên hình thức sử dụng đất sau chuyển đổi):

Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: Nghĩa vụ tài chính được xác định dựa trên mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước và sau khi chuyển mục đích, tính tương ứng cho thời gian sử dụng đất còn lại.

Thuê đất trả tiền hằng năm: Người sử dụng đất thực hiện nộp tiền thuê đất định kỳ hằng năm theo đơn giá của loại đất mới sau khi chuyển mục đích.

Lệ phí trước bạ

Theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 175/2025/NĐ-CP) và Thông tư 13/2022/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 67/2025/TT-BTC), mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất được ấn định là 0,5%.

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất được xác định bằng diện tích đất chịu lệ phí nhân với giá một mét vuông đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai. Tuy nhiên, một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đặc thù sẽ được xem xét miễn lệ phí trước bạ theo Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP (đã sửa đổi).

Phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Ngoài ba khoản thu lớn nêu trên, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, người sử dụng đất có thể phải nộp thêm hai khoản phí, lệ phí địa phương:

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Phí thẩm định hồ sơ: Áp dụng đối với các hồ sơ thuộc diện bắt buộc phải thẩm định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký biến động.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Phát sinh khi thực hiện thủ tục cấp mới hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ/Sổ hồng) theo quy định.

Mức thu cụ thể của hai khoản này không áp dụng đồng nhất trên cả nước mà do Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh quyết định căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương.

Không phải mọi hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đều phát sinh đồng thời cả 4 khoản nghĩa vụ tài chính kể trên. Tổng số tiền thực tế phải nộp sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn gốc thửa đất, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng trước và sau khi chuyển đổi, thời hạn sử dụng cũng như các chính sách miễn, giảm đi kèm.

Người dân và doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu kỹ quy định hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết, đồng thời thực hiện nộp đầy đủ các khoản thu theo đúng thông báo và thời hạn nhằm bảo vệ trọn vẹn quyền lợi hợp pháp của mình.