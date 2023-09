Bị soi chi tiết khó hiểu trong loạt ảnh "sống ảo", Thiều Bảo Trâm đáp trả một câu rõ ngọn ngành

Hầu như ai chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học cũng chỉ đợi đến ngày được khoe thành quả với cộng đồng mạng, Thiều Bảo Trâm cũng không ngoại lệ. Trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trâm thường xuyên xả loạt khoảnh khắc lên đồ bó sát khoe trọn sắc vóc. Thế nhưng, đôi lúc nữ ca sĩ khiến cư dân mạng nháo nhào vì bị soi chi tiết khó hiểu.

Thiều Bảo Trâm vừa đăng tải 5 bức ảnh diện váy trắng dịu dàng nhưng không kém phần gợi cảm. Tuy nhiên, "thánh soi" phát hiện cùng một trang phục và bối cảnh nhưng hình xăm ở vị trí xương quai xanh của Thiều Bảo Trâm "thoắt ẩn thoắt hiện" khi chỉ có trong 2/5 bức ảnh, còn 3 bức còn lại thì "bay màu". Hình xăm này có nội dung là: "I'm beautiful in my way" (Tạm dịch: Đẹp theo cách của riêng tôi) đã gắn liền với Thiều bảo Trâm suốt nhiều năm qua.

Hình xăm của Thiều Bảo Trâm không xuất hiện trong những bức ảnh này

Tuy nhiên ở những góc khác thì lại có hình xăm khiến netizen khó hiểu

Trước những thắc mắc và tò mò của dân mạng, nữ ca sĩ nhanh chóng lên tiếng nói một câu để giải thích. Cụ thể, Thiều Bảo Trâm cho biết đã dùng ứng dụng chỉnh ảnh nhưng vì lười nên chỉ áp dụng kỹ xảo xóa đi ở một vài tấm, cô nói: "Chị lười xóa mấy hình kia" . Trước đây, Thiều Bảo Trâm cũng nhiều lần dùng cách tương tự để xóa hình xăm ở vị trí này.

Thiều Bảo Trâm chỉ xoá 3/5 ảnh vì... lười!

Hình xăm này đã gắn bó với Thiều Bảo Trâm trong nhiều năm qua, thỉnh thoảng cô cũng dùng app để xoá

Hậu vướng ồn ào "trà xanh", Thiều Bảo Trâm từng gây chú ý khi xoá vĩnh viễn một hình xăm ở cánh tay. Thiều Bảo Trâm cho biết hình xăm mà đã xoá khi đó là dãy số "3559637086899295", là tổ hợp những số cuối là năm sinh của cả gia đình. Lý giải vì sao Thiều Bảo Trâm lại nói năm sinh của mình là 1995 trong khi sinh năm 1994, cô cho biết do gia đình nhầm lẫn nhưng hiện tại đã chắc chắn là 1994.

Thời điểm đó, Thiều Bảo Trâm quyết định xoá hình xăm vì không còn thích có hình xăm trên người và mặc váy nhìn không hợp. Bên cạnh đó, Thiều Bảo Trâm giải thích: "Do đi quay hình phải che bằng kem nền dính ra đồ bị dơ quá".

Trước đó, Thiều Bảo Trâm cũng xoá vĩnh viễn hình xăm ở tay