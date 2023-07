Bị so sánh với Đặng Văn Lâm, Filip Nguyễn nói 'không quan tâm'

"Tôi không nghĩ đến việc so sánh với Đặng Văn Lâm. Tôi chỉ cố làm tốt nhất công việc của mình và không quan tâm tới người khác. Tôi có nghe nhiều lời so sánh, nhưng tôi chỉ muốn tập trung vào màn thể hiện của mình", Filip Nguyễn trả lơi câu hỏi về việc người hâm mộ và truyền thông so sánh anh và đồng nghiệp Đặng Văn Lâm.

Thủ môn sinh năm 1992 nhận được rất nhiều sự quan tâm sau khi rời châu Âu, chuyển đến V-League thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Nếu hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch, Filip Nguyễn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam và cạnh tranh với Đặng Văn Lâm.

CLB Công an Hà Nội 1-1 Hà Tĩnh

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Filip Nguyễn chưa nghĩ đến điều đó. Thủ môn từng được gọi lên đội tuyển Cộng hòa Czech chỉ tập trung để thể hiện năng lực của mình trong màu áo mới và nỗ lực để làm quen với môi trường thi đấu tại Việt Nam.

"Sự khác biệt lớn nhất là thời tiết. Ngoài ra, các trận đấu ở V-League không nhanh như ở giải Cộng hòa Czech nên chúng tôi phải chơi bóng dựa vào kinh nghiệm và chiến thuật nhiều hơn", Filip Nguyễn chỉ ra những điểm khác biệt đầu tiên mà anh trải nghiệm ở V-League.

Filip Nguyễn chưa quen thời tiết ở Việt Nam.

Trong trận đấu gần nhất của Filip Nguyễn, CLB Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối khi tiếp đón CLB Hà Tĩnh trên sân nhà. Họ dẫn trước nhờ bàn thắng của Jhon Cley nhưng lại để đối thủ gỡ hòa.

"Chúng tôi rất thất vọng. Đây là trận đấu trên sân nhà, đội bóng đặt mục tiêu giành 3 điểm nên chỉ 1 điểm là không đủ", Filip Nguyễn nói.