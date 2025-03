Bí quyết thi IELTS đạt 7.0 cho người mới bắt đầu

IELTS band 7.0 không phải là điều dễ dàng, đặc biệt với người mới học tiếng Anh. Bạn có thể lo lắng vì vốn từ ít, ngữ pháp yếu, hay chưa quen với format đề thi. Nhưng đừng sợ! Nhiều người đã đạt 7.0 từ con số 0 chỉ sau 6-12 tháng nhờ phương pháp đúng.

Band 7.0 nghĩa là bạn đủ khả năng học tập, làm việc quốc tế, nên đây là mục tiêu đáng để cố gắng. Dưới đây là 5 bí quyết thực tế giúp bạn tiến gần hơn đến con số này, không cần phải giỏi sẵn mà chỉ cần kiên trì và học đúng cách.

1. Hiểu rõ cấu trúc đề thi IELTS

Đầu tiên, hãy tìm hiểu 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing, Speaking. Tải đề mẫu trên trang ielts.org hoặc mua sách như Cambridge IELTS (từ quyển 9-18). Band 7.0 yêu cầu bạn đạt trung bình 30/40 câu Listening và Reading, Writing trên 6.5, Speaking trôi chảy. Dành 1 tuần làm quen format để không bỡ ngỡ.

2. Xây nền tảng từ vựng và ngữ pháp cơ bản

Bạn không cần từ "khủng", nhưng phải nắm 2000-3000 từ phổ biến (family, education, environment). Dùng app như Quizlet để học 10 từ/ngày, kèm ví dụ. Về ngữ pháp, tập trung thì hiện tại, quá khứ, tương lai, và câu phức (because, although). Sách English Grammar in Use của Raymond Murphy rất phù hợp cho người mới.

Ảnh minh họa

3. Luyện nghe và đọc mỗi ngày

Nghe BBC News, TED-Ed (có phụ đề) 15-30 phút/ngày để quen giọng Anh, Úc. Đọc bài trên National Geographic hoặc The Guardian để tăng tốc độ xử lý. Khi làm đề, ghi chú từ mới và luyện lại câu sai. Band 7.0 cần bạn hiểu ý chính, không phải mọi từ.

4. Tập viết và nói có chiến lược

Writing Task 1 (biểu đồ) cần 150 từ, Task 2 (bài luận) cần 250 từ. Luyện viết 1 bài/ngày, nhờ giáo viên hoặc app Grammarly sửa lỗi. Speaking thì ghi âm câu trả lời cho các chủ đề phổ biến (hometown, travel), nghe lại để sửa phát âm. Band 7.0 đòi hỏi ý rõ ràng, ít lặp từ, phát âm dễ hiểu.

5. Làm đề thật và quản lý thời gian

Sau 2-3 tháng học nền, làm full test (2h45p) mỗi tuần để quen áp lực. Đặt đồng hồ: Listening 30 phút, Reading 60 phút, Writing 60 phút, Speaking 10-15 phút. Chấm điểm, rút kinh nghiệm từ lỗi sai. Điểm từ 5.5 lên 7.0 là hoàn toàn khả thi nếu bạn đều đặn luyện tập.

* Mẹo cuối cùng: Đừng học nhồi nhét! Chia nhỏ thời gian (1-2h/ngày), nghỉ khi mệt, và tin vào tiến bộ của mình. Nếu có điều kiện, học khóa IELTS cơ bản hoặc tìm bạn cùng luyện Speaking. Với 5 bước này, band 7.0 không còn xa – bắt đầu ngay hôm nay để thấy kết quả nhé!