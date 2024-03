Bí quyết nêm nếm tròn vị của “phù thủy ẩm thực” Luke Nguyễn thu hút thực khách đến với món Việt

Chef Luke Nguyễn là vị đầu bếp nổi tiếng với series phim tài liệu về hành trình ẩm thực xuyên Việt trên Netflix. Anh luôn bày tỏ tình yêu nồng nhiệt với ẩm thực Việt thông qua việc đưa nhiều món ăn nổi tiếng của người Việt lên bản đồ ẩm thực thế giới với những công thức chế biến mang đậm bản sắc của từng vùng miền.



Tại Foodex Nhật Bản 2024, siêu đầu bếp Luke Nguyễn đã có màn trình diễn ẩm thực ấn tượng tại gian hàng Chin-su, thu hút đông đảo thực khách tới trải nghiệm. Thông qua những câu chuyện Luke Nguyễn chia sẻ trong quá trình chế biến món ăn, thực khách quốc tế có cơ hội hiểu thêm về món Việt và gia vị Việt, qua đó hương vị di sản Việt cũng được biết đến rộng rãi hơn.

Cùng lắng nghe nhưng chia sẻ của Chef Luke Nguyễn khi tham gia trình diễn foodshow tại Foodex Nhật Bản 2024.

Rất vui được trò chuyện cùng anh ngày hôm nay. Hôm nay anh đã mang đến Foodex Nhật Bản những món gì?

Xin chào. Tôi rất vinh dự khi có mặt tại sự kiện quy mô như thế này để trình diễn và nói về món Việt. Hôm nay tôi đã biểu diễn các món Bánh mì heo quay, Sò điệp nướng sốt bơ cay và Spicy Sriracha Salmon Tartare.

Theo anh, đâu là yếu tố khiến món Việt và gia vị Việt trở nên khác biệt và có sức hút với ẩm thực thế giới?

Việt Nam là quốc gia có nguồn gia vị và thảo mộc tự nhiên vô cùng phong phú, đa dạng nhờ đặc điểm về địa lý, khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi. Mỗi vùng miền trên đất nước đều có những gia vị đặc trưng riêng, từ các loại rau thơm như rau mùi, rau răm, ngò gai, húng quế, thì là, kinh giới, đến thảo mộc như hành, gừng, nghệ, tiêu, tỏi, ớt và nhiều loại gia vị khác. Trong quá trình chế biến, người Việt chú trọng đến việc kết hợp các hương vị cay, chua, ngọt, mặn, và đắng một cách hài hòa, để tạo nên sự cân bằng và hấp dẫn cho món ăn, mang đến bản sắc đặc trưng, riêng biệt của ẩm thực Việt.

Hiện nay, các loại gia vị bột đang trở nên quen thuộc hơn với người tiêu dùng. Từ góc nhìn của anh, anh đánh giá như thế nào về vai trò của các loại gia vị bột trong căn bếp mỗi gia đình?

Theo tôi, các gia vị bột hiện đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu trong căn bếp gia đình. Thứ nhất là bởi tính tiện lợi và dễ sử dụng. Gia vị bột có thể được sử dụng để nêm nếm, tẩm ướp cho nhiều món ăn khác nhau, từ món nước, món xào, món hấp đến món nướng hay món chiên. Việc sử dụng gia vị bột giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với việc chuẩn bị và chế biến các nguyên liệu tươi. Không những thế, gia vị bột còn được cất giữ lâu dài để sử dụng theo nhu cầu mà không phải lo lắng về việc bị hỏng.

Một điểm ở gia vị bột khiến người tiêu dùng ưu ái nữa là các loại gia vị bột có thể tạo hương vị ổn định, và giúp nguyên liệu thấm đều khi tẩm ướp. Lý do là bởi gia vị bột đã thông qua xử lý và làm khô nên vẫn giữ được hương vị và mùi thơm của nguyên liệu tươi ban đầu trong thời gian dài. Điều này giúp đảm bảo rằng, mỗi lần nấu ăn, món ăn sẽ có hương vị như mong đợi mà không phụ thuộc vào yếu tố như mức độ tươi mới hay cân đối của gia vị tươi.

Anh có đánh giá gì về Bộ gia vị đặc sản hạt và bột Chin-su mới, đặc biệt là 2 sản phẩm tiêu Đắk Lắk và bột tỏi Lý Sơn?

Bộ gia vị hạt và bột Chin-su Spices & Herbs gồm những sản phẩm gia vị đặc sản Việt Nam chất lượng cao như bột nghệ vàng từ Nghệ An, tiêu Đắk Lắk, tỏi bột từ đảo Lý Sơn, hay muối tôm Tây Ninh mang lại hương vị đặc trưng vùng miền đầy ấn tượng. Các gia vị này được làm từ nguyên liệu chọn lọc, chất lượng, cùng dây chuyền công nghệ hiện đại của Chin-su vừa tiện dụng, lại an tâm, an toàn cho sức khỏe.

Trong quá trình chế biến món ăn, tôi đánh giá cao tiêu Đắk Lắk, và tỏi bột Lý Sơn. Tiêu Đắk Lắk nổi tiếng bởi mùi thơm nồng và vị cay đậm. Khi bày món ăn ra đĩa, chỉ cần rắc một chút tiêu là mùi thơm cay nồng của tiêu sẽ hòa quyện cùng món ăn, kích thích vị giác. Còn tỏi bột từ đảo Lý Sơn lại khiến tôi ấn tượng bởi hàm lượng tinh dầu cao, mùi thơm dịu. Khi ướp hoặc xào rau, chỉ cần rắc một chút tỏi bột Lý Sơn rồi đảo đều sẽ cho hương vị thơm ngon, thêm đậm đà hấp dẫn.

Trong quá trình sáng tạo các món ăn, anh đã kết hợp gia vị Việt Nam với nguyên liệu từ Nhật Bản như thế nào? Anh có thể chia sẻ một vài bí quyết nêm nếm anh đã sử dụng khi chế biến món ăn không?

Trong quá trình sáng tạo món ăn, tôi đã sử dụng kết hợp gia vị Việt Nam với nguyên liệu, món ăn Nhật Bản nhằm tạo hương vị mới mẻ, độc đáo. Để món ăn có hương vị hài hòa, khi kết hợp gia vị Việt và nguyên liệu từ Nhật, trước tiên bạn cần hiểu rõ về tính chất và hương vị của từng loại gia vị. Bên cạnh đó, trong quá trình chế biến, tôi luôn phải tùy chỉnh cân đối, giữ cho tỷ lệ các loại gia vị hợp lý, trong khi vẫn giữ được hương vị tự nhiên của nguyên liệu chính. Tôi thường sử dụng các loại gia vị di sản Việt để tôn vinh và làm nổi bật hương vị đặc trưng của các nền văn hóa ẩm thực khác. Điều này khiến cho món ăn vừa trở nên quen thuộc, lại có chút mới mẻ, độc đáo, phù hợp với người dân bản địa.

Cuối cùng, anh có thể giới thiệu một số món ăn nên kết hợp với bộ sản phẩm gia vị đặc sản Spices & Herbs để cho ra hương vị Việt chuẩn chỉnh không?

Bộ sản phẩm này mang lại nhiều nguồn cảm hứng để nấu các món Việt. Các món kho tiêu, hầm tiêu, món từ thịt bò cực kỳ phù hợp với gia vị tiêu Đắk Lắk. Còn khi ướp nguyên liệu với tỏi bột Lý Sơn sẽ giúp thịt, cá và hải sản thấm sâu, ngấm đều mùi thơm dịu của tỏi, rắc thêm chút bột tỏi lên các món rau xào giúp dậy mùi, cho món ăn thơm hơn. Đối với bột nghệ khô, nên sử dụng khi ướp các món như lươn kho nghệ, cá chiên nghệ sả, chả cá Lã Vọng, .. sẽ cho sắc vàng bắt mắt, mùi thơm hòa quyện, món ăn vì vậy hấp dẫn hơn hẳn. Cuối cùng là muối tôm Tây Ninh, tôi nghĩ dùng để chấm các loại trái cây sẽ cực bắt vị, càng chấm càng ngon.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Hướng đến mục tiêu Go Global - Đưa đồ ăn Việt ra thế giới, tại Foodex Nhật Bản 2024, Chin-su đã có màn ra mắt ấn tượng với Bộ gia vị Spices & Herbs chọn lọc đặc sản vùng miền gồm tiêu Đắk Lắk, tỏi bột từ đảo Lý Sơn, bột nghệ vàng xứ Nghệ và muối tôm chua cay Tây Ninh.

Bằng việc ghi dấu ấn với món Việt và gia vị Việt, Chin-su góp phần làm cầu nối cho sự phát triển nông sản Việt Nam, đưa các đặc sản địa phương đến với căn bếp toàn cầu. Dự kiến, sau Foodex Nhật Bản 2024, Bộ gia vị đặc sản hạt và bột Chin-su sẽ được lên kệ song hành ở Việt Nam cũng như các thị trường phát triển khác trên thế giới như Hàn Quốc, Úc, châu Âu và Bắc Mỹ.

