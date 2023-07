Bí quyết chăm con nhàn tênh, khỏe mạnh cùng Giang ơi

Cuối năm 2021, gia đình Giang ơi đón thành viên mới, em bé Thu An với tên gọi thường ngày là Mây. Khi làm mẹ, Giang ơi chia sẻ, kể từ khi có con mọi mối quan tâm của chị đều mang đặc thù của vũ trụ bỉm sữa... thi thoảng nhớ thời tự do nhưng mỗi ngày đều hạnh phúc vì có con.

Khi làm mẹ, cả vũ trụ của Giang ơi xoay quanh chuyện bỉm sữa

Theo quan sát của mẹ Giang ơi, em bé Mây nằm trong nhóm Tiêu chuẩn, bé đạt những cột mốc phát triển và ăn chơi ngủ giống với số đông các bé cùng độ tuổi. Cùng với đó, trẻ sơ sinh, do hệ tiêu hóa còn non nớt nên rất các con dễ gặp các vấn đề như đầy hơi, nôn trớ, quấy khóc dạ đề (Colic)... Và bạn Mây khi ấy, cũng gặp tình trạng đầy hơi, nôn trớ khiến mẹ Giang lo lắng. Dựa trên kinh nghiệm chăm sóc Mây, mẹ Giang ơi gợi ý 4 cách dưới đây sẽ giúp các con thoải mái và dễ chịu hơn khi gặp tình trạng trên.

1. Tạo độ dốc khi cho con bú

Khi cho con bú, các ba mẹ nên lưu ý tạo tư thế dốc, để phần đầu và thân trên của con cao hơn phần thân dưới, giúp con dễ chịu hơn khi ăn.

2. Vỗ ợ đúng cách cho bé sau khi bú

Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh khá non nớt, chưa có khả năng tự ợ hơi nên cần đến sự hỗ trợ của ba mẹ bằng cách vỗ ợ hơi. Ba mẹ có thể tham khảo các video hướng dẫn vỗ ợ hơi cho con.

3. Cho bé đi khám bác sĩ

Nếu cách chăm sóc con đã được đảm bảo, nhưng mẹ vẫn cảm thấy vấn đề của bé chưa được cải thiện. Mẹ hãy đưa bé đến gặp bác sĩ để thể xác định nguyên nhân và có những cách hỗ trợ phù hợp hơn với bé.

4. Sử dụng men vi sinh BioGaia

Đây là sản phẩm men vi sinh mà bé Mây từ khi sơ sinh đến hiện tại (hơn 1 tuổi). Theo chia sẻ, mẹ Giang biết đến BioGaia qua lời recomend (giới thiệu) của rất nhiều mẹ bỉm sữa trên các cộng đồng về việc sản phẩm giúp con giảm nôn trớ, giảm đầy hơi. Và trộm vía, em bé Mây đã đạt được hiệu quả sau khi sử dụng. Vì thế, chị lựa chọn BioGaia là thương hiệu đồng hành cùng Mây từ đó đến giờ.

Trong quá trình sử dụng, mẹ Giang ơi cũng tìm hiểu và biết rõ hơn về thương hiệu này và những tiêu chí khi lựa chọn men vi sinh cho con:

Ưu tiên lựa chọn men vi sinh có nghiên cứu lâm sàng



Các sản phẩm men vi sinh có nghiên cứu lâm sàng luôn bảo đảm an toàn và hiệu quả cao hơn so với những sản phẩm không có kiểm chứng. Do đó, khi lựa chọn men vi sinh, đặc biệt các sản phẩm dùng cho trẻ sơ sinh hãy ưu tiên sản phẩm được kiếm chứng thay vì các thông tin quảng cáo về số lượng chủng, số lượng lợi khuẩn bổ sung...

Giang ơi lựa chọn BioGaia dạng nhỏ giọt cho bé Mây giúp con giảm nôn trớ và đầy bụng

Lựa chọn thương hiệu uy tín



- Tính đến hết năm 2022, BioGaia đã có tới 177 nghiên cứu lâm sàng chứng minh an toàn và hiệu quả đối với người dùng, đặc biệt là các bé khi gặp tình trạng quấy khóc Colic, nôn trớ sinh lý, rối loạn tiêu hóa...

- Men vi sinh BioGaia được phân lập từ sữa mẹ, an toàn cho các bé từ sơ sinh và sinh non.

Khi được sử dụng thường xuyên và đúng cách, lợi khuẩn của BioGaia sẽ trở thành một phần trong hệ vi sinh của con, giúp tạo nền tảng cho con phát triển sau này.

- BioGaia là thương hiệu toàn cầu và đang được lưu hành tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Không chỉ tin tưởng lựa chọn cho Mây, mẹ Giang ơi cũng trực tiếp trải nghiệm BioGaia dạng viên nhai của hãng. Đây là dòng dùng cho bé từ 2 tuổi trở lên và người lớn. Chị chia sẻ, với những mẹ bầu trong thai kì, rất dễ gặp tình trạng táo bón, đầy bụng... nhai BioGaia viên giúp bụng dạ dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều.

BioGaia viên nhai được Vloger Giang ơi dùng mỗi ngày giúp chăm sóc hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể của bản thân

Trong 2 tháng trở lại đây, Giang ơi duy trì dùng 1-2 viên/ ngày và cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực của hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể của mình.

