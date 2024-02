Bị phạt 7,5 triệu đồng vì lên Facebook tiết lộ chốt kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 16-2, liên quan đến việc vụ tiết lộ chốt kiểm tra nồng độ cồn, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết Đội An ninh của công an huyện vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.M.H (SN 1991; ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Công an làm việc người vi phạm

Nội dung mà H. đăng tải trên mạng xã hội

Trước đó, vào ngày 6-2, Đội An ninh Công an huyện Trà Ôn đã mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với H. do có hành vi đăng tải thông tin, bài viết có nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT Công an huyện Trà Ôn.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận vào khoảng thời gian từ 20-21 giờ ngày 30-1, H. đăng lên Facebook cá nhân bài viết có nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT Công an huyện Trà Ôn.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của H. là vi phạm pháp luật, nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.