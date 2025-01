Bị mời lên làm việc, ông 72 tuổi khai lý do bất ngờ khi mặc đồ Đại tá mua trên mạng

Ngày 22/1, Thông tin trên Bộ Công an cho hay, Công an tỉnh Gia Lai vừa mời một người đàn ông về làm rõ về việc mặc trang phục công an giả mạo.

Cụ thể, trước đó, tối 17/01/2025, quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, tổ tuần tra Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) phát hiện 01 người đàn ông mặc trang phục Công an với cấp hàm Đại tá, điều khiển xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Ông D.T mặc bộ đồ Công an mua trên mạng giá 200.000 - Ảnh: Bộ Công an

Qua kiểm tra, xác định người này là ông D.T (72 tuổi, trú tại tổ 14, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), không thuộc lực lượng Công an.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa ông D.T về trụ sở Công an huyện Đak Pơ để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, ông D.T khai nhận đặt mua bộ trang phục Công an trên mạng với số tiền 200.000 đồng, sử dụng với mục đích nếu vi phạm giao thông hy vọng sẽ được lực lượng chức năng bỏ qua.

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 29/2016/NĐ-CP ngày 21/4/2016 của Chính phủ quy định: "Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, tàng trữ, đổi, mua, bán, sử dụng trái phép Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục CAND. Trường hợp vi phạm thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật". Nếu vi phạm, có thể bị xử phạt hành chính, mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 200.000.000 đồng. Đặc biệt, đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng trái phép Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục CAND để giả danh Công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu, xử lý trách nhiệm hình sự theo Điều 174 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bộ luật Hình sự 2015 với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.