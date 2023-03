Bí mật hậu trường cảnh nóng của ác nữ The Glory 2: Nghe tới "bạn diễn" là hàng thật mà khán giả nổi cả da gà

Sau khi The Glory 2 (Vinh Quang Trong Thù Hận 2) phát hành trọn bộ, có không ít cảnh phim được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong số đó, cảnh ở nhà thờ của nhân vật Lee Sa Ra (Kim Hieora) bất ngờ gây ra tranh cãi khi nó bị cho là mang ý nghĩa xem thường phụ nữ. Trong phân cảnh này, Sa Ra bị Dong Eun "gài", cô đã sử dụng chất kích thích ngay tại nhà thờ. Trong cơn mê man, cô đã tưởng tượng ra hình ảnh con rắn khổng lồ và cả hình dáng Myeong Oh - người từng quan hệ với cô. Sau cùng, cô có những hành động "nhạy cảm" khi nghĩ tới Myeong Oh và bị rất nhiều người chụp hình, quay phim lại.



Cảnh Sa Ra say thuốc và bị ảo giác ở nhà thờ (Ảnh: Netflix)

Chưa cần biết cảnh phim này có mang ý nghĩa xem thường phụ nữ hay không nhưng rõ ràng nó là một phân cảnh vô cùng phức tạp và Kim Hieora thì đã có một màn thể hiện quá thuyết phục phân đoạn khó nhằn này. Mới đây nhất, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về cảnh phim mang tính biểu tượng của nhân vật Sa Ra và khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Đầu tiên, Kim Hieora chia sẻ rằng ekip làm phim đã rất nhiều lần hỏi han, sợ cô không thoải mái với cảnh phim này, họ sẵn sàng thay đổi phần nào kịch bản để nữ diễn viên có thể làm việc thuận lợi: "Đạo diễn hỏi tôi đã kiểm tra kịch bản chưa và đảm bảo với tôi rằng tôi có thể thẳng thắn chia sẻ ý kiến nếu có điều gì khiến tôi không thoải mái. Đạo diễn nói rằng anh ấy tin tôi sẽ làm rất tốt nhưng anh ấy muốn tôn trọng ranh giới của tôi với tư cách là một diễn viên".

Nhưng bất chấp sự lo lắng của đạo diễn, Kim Hieora thực sự rất "hào hứng" tham gia thử thách diễn xuất này: "Nhưng đối với tôi, cảnh phim này thực sự rất thú vị. Bất cứ ai muốn có thêm nhiều trải nghiệm làm nghề với tư cách là diễn viên đều sẽ hiểu. Lim Ji Yeon và Cha Joo Young cũng đã xem kịch bản và nói với tôi rằng tôi sẽ là ngôi sao của tập phim này. Tôi đã không lo lắng, thậm chí còn rất hào hứng để làm tốt nhất có thể. Tôi muốn làm hết sức mình".

Diễn xuất ấn tượng của Kim Hieora trong cảnh nhà thờ (Ảnh: Netflix)

Và đó chắc chắn là một thử thách diễn xuất khi Kim Hieora tiết lộ rằng con rắn trong cảnh quay là thật chứ không phải CGI như nhiều khán giả lầm tưởng. "Tôi đang nằm ngửa thì nhân viên nói: 'Con rắn ở đây'. Họ đưa nó cho tôi xem và nói 'Xin chào. Đây là bạn diễn của bạn'. Và đó thực sự là một con rắn KHỔNG LỒ trong hộp".

Khi nhắc về bạn diễn đáng sợ này, Kim Hieora còn gọi với cái tên "sunbae-nim" - ý chỉ tiền bối trong nghề: "Tôi được biết con rắn này đã xuất hiện trên rất nhiều chương trình, vì vậy nó là sunbae-nim của tôi. Tôi đã thử chạm vào nó, và nó cũng dựa vào tôi, cho tôi thấy một số aegyo (aegyo trong tiếng Hàn Quốc ý chỉ cách biểu lộ cảm xúc một cách dễ thương). Sau khi giao tiếp với nhau một chút, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều".

Ngạc nhiên chưa, con rắn này là rắn thật (Ảnh: Netflix)

Trước những chia sẻ này của Kim Hieora, khán giả dành cho cô nhiều lời khen ngợi và cả sự thán phục. Sau màn thể hiện "phi thường" ở The Glory, chắc chắn tương lai sự nghiệp của Kim Hieora sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

(Ảnh: Koreaboo)

Nguồn: Koreaboo