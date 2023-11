Bí mật chiếc tráp đặc biệt của đám hỏi Đoàn Văn Hậu

Sáng 11/11, lễ ăn hỏi của cặp đôi hậu vệ Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My đã diễn ra tại nhà cô dâu ở phố Trần Phú, Hà Nội. Gia đình nhà trai ngồi xích lô chở lễ vật vào nhà cô dâu để ăn hỏi. Trong số các tráp được hội cầu thủ hot boy đỡ vào nhà Hải My, có một chiếc tráp đặc biệt gây chú ý.

Đó là tráp hoa quả với hình trang trí con rồng nổi bật được cầu thủ Đức Anh đỡ lễ vào nhà. Theo tiết lộ, phần đầu, vảy, móng của con rồng được dát bằng vàng thật 100%. Trong khi các tráp khác với hình trang trí vẫn được mạ vàng như bình thường. Đây là thiết kế đặc biệt dành cho đám hỏi của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My.

Chiếc tráp đặc biệt được dát vàng thật của nhà Văn Hậu

Trong ngày hạnh phúc, Đoàn Văn Hậu nở nụ cười tươi tắn hết cỡ. Đám hỏi của cặp đôi Văn Hậu - Hải My diễn ra vào 11h trưa 11/11. Sau lễ ăn hỏi, gia đình chú rể sẽ di chuyển ra ngoài để chuẩn bị tiếp cho phần lễ xin dâu. Sau đó, khoảng 13h, đoàn rước dâu sẽ di chuyển từ Hà Nội trở về quê nhà Thái Bình.

Về tới nơi, Văn Hậu và Hải My sẽ làm lễ gia tiên ở nhà của ông bà Văn Hậu. Xong phần lễ, Văn Hậu và Hải My sẽ ra rạp cưới ở SVĐ xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình để đón tiếp quan khách. Tiệc cưới của cả hai tổ chức vào khung 16h. Hôm nay, Văn Hậu sẽ đón các khách mời là cầu thủ đến từ hai đội Hà Nội FC và Nam Định FC. Lý do bởi tiệc cưới ngày 26/11 của Văn Hậu và Hải My ở Hà Nội bị trùng lịch thi đấu của hai đội bóng trên nên anh đã mời các cầu thủ thân thiết với mình dự lễ ở quê hôm nay.