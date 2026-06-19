Bị mắng là "lừa đảo", cô gái 9x lật ngược thế cờ trở thành "chị đại" ngành ngọc phỉ thúy kiếm tiền tỷ

Từ những ngày đầu đội nắng dầm mưa bày sạp bán ngọc bích nơi biên giới, chịu vô vàn sự dè bỉu là "ăn mày trên mạng", cô nàng này đã dùng thực lực và sự kiên trì để vươn lên thành "chị đại vòng tay" khét tiếng trong giới buôn ngọc, chứng minh chân lý: Bản ngã của bạn không thể bị định nghĩa bởi bất kỳ ai!

Thương trường kinh doanh ngọc phỉ thúy chưa bao giờ là sân chơi dễ dàng dành cho phái đẹp. Nơi đó chứa đựng những cuộc đấu trí nảy lửa, những cú mặc cả sắt đá và cả một ranh giới mỏng manh giữa việc đổi đời sau một đêm hay tay trắng vì những khối đá "đánh bạc". Thế nhưng, một cô gái 9x mang vẻ đẹp thanh tú đến từ Vân Nam tên là Lưu Tư Di đã khiến cả giới chơi ngọc phải ngả mũ thán phục. Bước chân vào nghề từ những tháng ngày nhọc nhằn trải sạp bán ngọc bên hè phố, phải gánh chịu sự phản đối gay gắt từ gia đình cùng những danh xưng miệt thị như "kẻ ăn mày trên mạng", cô gái ấy không hề gục ngã.

Trái lại: Bằng việc dấn thân vào con đường livestream với một phong thái làm việc chuyên nghiệp, am hiểu sâu sắc về sản phẩm và một tinh thần "không bị định nghĩa", Lưu Tư Di đã kiến tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Bán sạch 5.000 chiếc vòng ngọc bích nguyên khối chỉ trong vỏn vẹn một tuần. Hành trình từ con số âm đến bệ phóng vinh quang của Lưu Tư Di chính là bản tình ca đầy cảm hứng dành cho những người phụ nữ hiện đại đang khao khát tự chủ tài chính và làm chủ cuộc đời mình.

Khởi nghiệp từ gian khó: Chấp nhận sóng gió để đổi lấy tự do

Sự nghiệp của Lưu Tư Di không bắt đầu bằng những phòng livestream được setup đèn đuốc lộng lẫy hay những kịch bản PR hào nhoáng. Nó được gieo mầm từ chính quê hương Vân Nam của cô - cái nôi của những mỏ ngọc và chợ đá quý sầm uất bậc nhất Trung Quốc. Ngay từ nhỏ đã được tắm mình trong văn hóa ngọc phỉ thúy, cô gái 9x sớm nhận ra tiềm năng khổng lồ của thứ đá quý mang hơi thở của thời gian này. Những ngày đầu khởi nghiệp: Cô và vài người bạn thân phải gom góp từng đồng vốn liếng mỏng manh, tự mình lặn lội sang tận Myanmar hay vùng biên giới Thụy Lệ (Ruili) đầy nắng gió để nhập hàng và trải bạt bán sạp ngay bên đường.

Những video ban đầu của cô đơn thuần chỉ là những thước phim thô mộc, chân thực ghi lại cuộc sống của một con buôn ngọc vỉa hè: Đứng giữa chợ mặc cả từng đồng, soi đèn pin từng vân đá, cãi vã với những tay lái buôn sành sỏi. Không ngờ rằng: Chính sự chân thật, không diễn kịch ấy lại đánh trúng vào tâm lý tò mò của cư dân mạng, biến cô trở thành một hiện tượng mạng xã hội lúc bấy giờ.

Vượt lên định kiến "kẻ ăn mày trên mạng"

Thế nhưng, sự nổi tiếng đi kèm với những cái giá vô hình rất đắt. Năm 2019, khi Lưu Tư Di quyết định rẽ hướng sang con đường livestream bán hàng - một mảnh đất còn quá mới mẻ và đầy rẫy định kiến thời điểm đó, cô đã vấp phải bức tường cản trở kiên cố nhất: Gia đình và dư luận.

Trong tư duy của những thế hệ đi trước, việc một cô gái có ăn có học, ngoại hình sáng sủa lại tối ngày gào thét trước ống kính điện thoại để bán hàng là một điều "mất thể diện". Trong video, cô bùi ngùi nhớ lại những lời đay nghiến sắc như dao cạo: "Con gái nhà lành không học lại đi học người ta làm ba cái trò lừa đảo", thậm chí họ còn gắn cho cô cái mác "kẻ ăn mày trên mạng". Đau đớn hơn: Nửa năm đầu chập chững livestream, vì chưa có kinh nghiệm quản lý vận hành, cô đã rơi vào tình trạng thua lỗ nặng nề, đánh bay hơn 30 vạn tệ (hơn 1 tỷ VNĐ) - một con số khổng lồ đối với một người trẻ mới khởi nghiệp.

Đứng trước bờ vực phá sản và áp lực dư luận, Lưu Tư Di đã đưa ra một tuyên ngôn thép: "Tôi cảm thấy việc tự mình kiếm tiền thì chẳng có gì đáng để xấu hổ cả". Cô không chọn cách thanh minh bằng nước mắt, mà chọn cách chứng minh bằng kết quả. Cô lao vào nghiên cứu chuyên sâu về các chủng ngọc, độ thấu quang, rễ màu để mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng. Chỉ trong vòng một tháng sau cú trượt dài: Bằng chiến lược kinh doanh trung thực và phong cách chốt đơn đầy khí chất, cô đã ngoạn mục lật ngược thế cờ, chuyển lỗ thành lãi một cách thần tốc.

Kỷ lục lịch sử và triết lý "không bị định nghĩa"

Đỉnh cao chói lọi nhất trong sự nghiệp của Lưu Tư Di, khiến cô được tôn xưng là "Thủ trạc nhất tỷ" (Chị đại vòng tay ngọc) là một chiến dịch bán hàng đi vào lịch sử ngành ngọc bích. Từ một khối đá thô nặng 1 đến 2 tấn, cô đã trực tiếp điều hành việc cắt xẻ, gia công và đưa lên sóng livestream. Với khả năng ăn nói lưu loát, sự am tường về từng đường vân, từng vết nứt của viên đá: Cô đã thuyết phục được hàng ngàn khách hàng chốt đơn. Kết quả là hơn 5.000 chiếc vòng tay phỉ thúy cao cấp đã được bán sạch sành sanh chỉ trong vỏn vẹn một tuần lễ. Đây là một con số mà ngay cả những tổng giám đốc của các cửa hàng trang sức lâu năm cũng phải ao ước.

Thành công của Lưu Tư Di không chỉ là một bài học về kinh doanh, mà nó còn là biểu tượng rực rỡ của phong trào nữ quyền hiện đại. Trong suốt các buổi livestream, người ta luôn thấy cô diện những bộ trang phục truyền thống tao nhã, phong thái điềm tĩnh, không chiêu trò lố lăng. Triết lý sống "không bị định nghĩa" đã thấm nhuần vào từng hành động của cô. Cô chứng minh rằng: Phụ nữ không cần phải bó hẹp trong những vỏ bọc ngoan hiền sáo rỗng, cũng không cần phải dựa dẫm vào đàn ông để có được sự tôn trọng.

Khi bạn dám ước mơ, dám xông pha vào những thị trường gai góc nhất và dùng chính mồ hôi nước mắt của mình để tạo ra của cải: Đó mới là lúc bạn trở nên đẹp đẽ, rực rỡ và quyền lực nhất.