Mẹ Thượng úy Lê Văn Thắng nghẹn ngào khoác quân phục, đeo ba lô con trai trong lễ đưa tang ở Nghệ An

Sáng 19/6, lễ đưa tang Thượng úy Lê Văn Thắng được tổ chức tại quê nhà Nghệ An.

Vừa qua, thông tin Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời ở tuổi 28 do đột quỵ khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. Theo chia sẻ từ người thân với chúng tôi, nam quân nhân bị đột quỵ.

Sáng nay (19/6), khoảng 7h30, lễ đưa tang Thượng úy Lê Văn Thắng diễn ra tại nghĩa trang xóm Vĩnh Đồng, xã Đồng Văn cũ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An (cũ). Đông đảo người thân, bạn bè, đồng đội cùng bà con lối xóm có mặt để tiễn biệt anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thượng úy Lê Văn Thắng hưởng dương 28 tuổi. Ảnh: Sao nhập ngũ

Theo những hình ảnh được chia sẻ, mẹ của Thượng úy Lê Văn Thắng thất thần, bật khóc trước giờ phút tiễn biệt con trai khiến nhiều người xúc động. Bà mặc quân phục của con và đeo chiếc ba lô mà con trai đã chuẩn bị để mang về quê, trong đợt nghỉ phép sắp tới.

Trước đó, chia sẻ với chúng tôi, Mai Trần - em gái họ của Thượng úy Lê Văn Thắng cho biết gia đình vừa lên kế hoạch khánh thành khu lăng mộ mới xây vào ngày 20/6 này và anh cũng đã hứa sẽ về thăm nhà dịp này.

Đám tang thượng úy Lê Văn Thắng tại quê nhà.

Đông đảo bạn bè, người thân,... có mặt để đưa tiễn nam thượng úy về nơi an nghỉ.

Mẹ đồng chí Thắng bật khóc nức nở. Nguồn ảnh: Vinh Đen - Tân Kỳ Miền Tây Xứ Nghệ.

“Mấy hôm trước, gia tộc mình lên lịch chuẩn bị khánh thành khu lăng mộ vừa xây xong vào thứ Bảy tuần này. Anh cũng nói sẽ về thăm nhà một ngày rồi ra đơn vị. Thế mà bây giờ lại nhận được tin báo anh bị đột quỵ tại đơn vị và đã qua đời”, Mai Trần nghẹn ngào chia sẻ.

Được biết, tối 18/6, đồng chí Thăng Văn Cương cùng vợ là ca sĩ Hòa Minzy cũng đã có mặt tại Nghệ An để chia buồn cùng gia đình.

Sự ra đi đột ngột của Thượng úy Lê Văn Thắng khiến nhiều nghệ sĩ từng đồng hành cùng anh trong chương trình Sao Nhập Ngũ không khỏi bàng hoàng.

Trên trang cá nhân, diễn viên Bình An viết: “Người tốt rồi sẽ hóa thành ký ức đẹp. Và ký ức ấy sẽ không bao giờ mất đi. Cảm ơn em vì đã sống một cuộc đời đẹp, để lại trong lòng mọi người những ký ức thật đáng quý. Nụ cười ấy, hình ảnh ấy và những điều tốt đẹp em mang đến sẽ còn ở lại mãi trong lòng đồng đội và anh em”.

Trên Fanpage chương trình Sao Nhập Ngũ chia sẻ: “ Có những cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng sẽ ở lại rất lâu với vô vàn ký ức.

Đại gia đình Sao Nhập Ngũ vô cùng thương tiếc và đau xót khi nhận tin đồng chí Lê Văn Thắng từng đồng hành cùng chương trình đã dừng lại thanh xuân ở tuổi 28.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, đồng đội và những người thân của đồng chí!

Nụ cười hiền toả nắng của đồng chí sẽ là ký ức đẹp còn mãi trong lòng khán giả, chàng trai tốt bụng, nhiệt tình, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng đội sẽ ở mãi trong trái tim anh chị em ekip Sao Nhập Ngũ.

Xin được nghiêng mình tiễn biệt đồng chí!”

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998, quê tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Anh công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2 - đơn vị từng ghi hình chương trình Sao Nhập Ngũ 2022 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Minh Tú, Anh Tú, Hòa Minzy, Cara, S.T Sơn Thạch, Puka và Duy Khánh.

Trong mùa phát sóng năm đó, Hòa Minzy từng dành nhiều lời khen cho Lê Văn Thắng, cho biết anh là một chàng trai dễ thương, ngoan ngoãn, học giỏi và từng đỗ vào hai trường đại học.

Bên cạnh nhiệm vụ quân ngũ, anh còn tích cực tham gia đội văn nghệ của đơn vị, sở hữu giọng hát hay và thường đảm nhận cả phần múa minh họa. Nụ cười răng khểnh cùng vẻ ngoài sáng, hiền lành của anh từng gây ấn tượng mạnh với khán giả, giúp anh được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng biệt danh "hot boy quân đội".