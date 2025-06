Bị lừa mất 24 triệu, người đàn ông vừa báo cảnh sát nhờ phong toả tài khoản, kẻ lừa đảo bất ngờ chuyển khoản trả lại 370 triệu

Một vụ việc xảy ra tại thành phố Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) lại khiến nhiều người vô cùng bất ngờ: nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng tuy bị lừa mất 6.600 nhân dân tệ (khoảng 24 triệu VNĐ), nhưng chỉ ít phút sau tài khoản của anh lại bất ngờ nhận được... 100.000 nhân dân tệ (khoảng 370 triệu VNĐ) từ một người lạ.

Sự việc cụ thể như sau: Anh Trang – một người dân sinh sống tại Tô Châu – gọi điện đến Đồn Cảnh sát để trình báo về việc bị lừa tiền. Trước đó, anh có mua một đầu hút bụi thông qua một nền tảng thương mại điện tử. Chiều cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng. Người này cho biết do lỗi thao tác từ phía cửa hàng, tài khoản của anh đã bị đăng ký nhầm vào một gói hội viên trừ tiền định kỳ hàng tháng.

Người gọi cho biết, để huỷ dịch vụ, anh Trang cần chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản của mình sang một "tài khoản an toàn" được chỉ định, nhằm "tránh việc bị khấu trừ tự động". Do thiếu cảnh giác và lo sợ bị trừ tiền, anh Trang đã làm theo hướng dẫn và chuyển tổng cộng 6.600 nhân dân tệ vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Sau khi hoàn tất giao dịch, anh bắt đầu nghi ngờ khi không nhận được bất kỳ xác nhận nào từ hệ thống. Cùng lúc, anh nhận được cảnh báo từ phía ngân hàng cho biết tài khoản mà anh vừa chuyển tiền tới có dấu hiệu lừa đảo. Nhận thấy có khả năng mình bị lừa đảo qua điện thoại, anh Trang lập tức gọi điện trình báo vụ việc với cảnh sát khu vực.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát nhanh chóng phối hợp với ngân hàng để phong toả tài khoản của nạn nhân, đề phòng đối tượng lừa đảo tiếp tục chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, khi ngân hàng tiến hàng thủ tục phong toả, anh Trang bất ngờ thông báo rằng tài khoản của anh vừa phát sinh hai giao dịch chuyển khoản với tổng số tiền 100.000 nhân dân tệ.

Qua rà soát bước đầu, cơ quan chức năng nhận định rằng nhiều khả năng khoản tiền 100.000 tệ trên không phải do đối tượng lừa đảo hoàn trả, mà đến từ một nạn nhân khác bị lừa theo cùng một phương thức. Các đối tượng lừa đảo có thể đã chỉ đạo nạn nhân này chuyển tiền đến tài khoản của anh Trang để tiếp tục thực hiện hành vi gian dối, khiến anh Trang tưởng rằng mình đã được hoàn trả tiền và từ đó yên tâm tiếp tục làm theo hướng dẫn.

Chiêu thức này là một phần trong kịch bản lừa đảo liên hoàn, trong đó tiền bị chiếm đoạt từ nạn nhân A sẽ được chuyển sang cho nạn nhân B nhằm tạo cảm giác tin tưởng, rồi từ đó tiếp tục chiếm đoạt các khoản tiền lớn hơn.

Cảnh sát sau đó đã tiếp nhận toàn bộ số tiền 100.000 tệ do anh Trang bàn giao và đang tiến hành điều tra mở rộng để xác minh nguồn gốc giao dịch, xác định các đối tượng liên quan và ngăn chặn các hành vi lừa đảo tương tự.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân về sự tinh vi ngày càng gia tăng của các hình thức lừa đảo công nghệ cao. Khi nhận được các cuộc gọi bất thường liên quan đến chuyển tiền, người dân cần hết sức thận trọng, chủ động xác minh và báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

