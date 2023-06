Bị lừa đảo, được “luật sư” giúp đòi lại tiền, hoá ra là… lại bị lừa thêm lần nữa

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, những kẻ lừa đảo qua mạng đã áp dụng một số hình thức lừa đảo tinh vi mới.

Cụ thể, thông qua mạng xã hội Facebook, chúng lập nhiều tài khoản giả danh luật sư. Sau đó, các đối tượng đăng bài với nội dung hỗ trợ nạn nhân của các vụ lừa đảo đòi lại tiền. Những tài khoản này sử dụng ảnh đại diện, tên gọi giống với giới luật sư nhằm khiến nạn nhân tin tưởng.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, hiện có nhiều người bị lừa đảo qua mạng, tuy nhiên, thay vì đến cơ quan chức năng để trình báo vụ việc, họ lại tìm tới các đối tượng giả danh với mong muốn thu hồi tiền.

Kẻ lừa đảo giả làm luật sư, dụ dỗ những nạn nhân từng bị lừa đảo khác.

Thông thường, sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng sẽ thông báo đã kết nối được với đơn vị an ninh mạng. Mặc dù vậy, khoản tiền ban đầu của nạn nhân đã bị kẻ xấu chuyển đến nền tảng các cược trực tuyến với mục đích rửa tiền.

Do đó, để thu hồi tài sản, nạn nhân buộc phải lập một tài khoản cá cược mới. Kẻ lừa đảo cho biết, cùng thời điểm nạn nhân thực hiện giao dịch trên nền tảng, đội ngũ an ninh mạng sẽ can thiệp, tác động vào hệ thống để giúp nạn nhân chiến thắng, qua đó lấy lại tiền.

Khi tương tác với nạn nhân, đối tượng lừa đảo cũng nói rõ việc hỗ trợ lấy lại tiền không miễn phí. Chúng sẽ thu thêm một khoản tiền phí dựa trên tổng tài sản nạn nhân muốn thu hồi. Đồng thời, nạn nhân cũng không thể lấy lại tiền cùng một lúc, quá trình sẽ được chia thành nhiều phần, nhiều ngày.

Khi con mồi đã sập bẫy và quyết định lập tài khoản trang web cá cược, kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền coi như phần vốn gốc. Từ số vốn này, nạn nhân sẽ giao dịch cá cược, lấy tiền lời từ nền tảng, đến khi số tiền lời đạt đến con số bằng khoản tiền muốn thu hồi, quá trình sẽ chấm dứt.

Tuy nhiên, khi đã nạp tiền, đối tượng sẽ thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi, yêu cầu nạn nhân thực hiện lại. Nếu tin theo và chuyển tiền, nạn nhân sẽ tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản.

Kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân lập tài khoản và nạp tiền lên các nền tảng cá cược.

Theo Công an TP Hà Nội, người dân cần cảnh giác, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Đồng thời, mọi người nên tuyên truyền tới người thân, bạn bè về các thủ đoạn tương tự của kẻ lừa đảo. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo với cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.