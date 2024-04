Bí kíp "mạnh khoẻ" khi đi Phú Quý: Cẩn thận với rắn độc, "sống ảo" cũng cần chú ý nhiều vấn đề

Du lịch đảo Phú Quý đã và đang ngày càng trở nên hot hơn. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, rất nhiều du khách đã sẵn sàng kế hoạch cho chuyến đi của mình tới hòn đảo xinh đẹp này. Thế nhưng bên cạnh lịch trình đi đâu, ăn gì ở Phú Quý, nhất định phải "dắt túi" cho mình những kinh nghiệm dưới đây để có một sức khoẻ và tinh thần thật tốt, tha hồ khám phá trên đảo nhé!

Hết sức cẩn thận để tránh những ổ rắn độc

Cách đây không lâu, dân tình xôn xao về hình ảnh ổ rắn độc được phát hiện ở bãi đá trên đảo Phú Quý khiến nhiều người hoang mang. Sau đó, người dân nơi đây đã đính chính lại, ổ rắn này được phát hiện tại Hòn Đen - một đảo lẻ ở phía đông bắc Phú Quý, cách bờ 100m. Dù vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận khi tới đảo Phú Quý hay các khu vực xung quanh bởi nơi đây hiện tại vẫn khá hoang sơ nên việc gặp rắn hay những động vật tương tự là điều rất dễ xảy ra.

Ổ rắn độc khiến dân tình lo sợ suốt những ngày qua (Nguồn: Văn Tiên TV)

Để có thể tránh gặp phải rắn hay các động vật gây nguy hiểm, khi tới các khu vực hoang sơ, những bãi đá, hồ nước, những nơi có hang hốc, hay các khu vực nhiều cây cối rậm rạp, hãy kiểm tra thật kỹ trước khi lại gần. Tốt nhất, với các khu vực tiềm ẩn nguy cơ như vậy, du khách không nên lại gần.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, thay vì cố gắng khám phá những địa điểm lạ chưa ai tới, chúng ta nên lựa chọn những địa điểm "sống ảo" quen thuộc đã từng được nhiều người review. Đồng thời, hãy hỏi thêm người dân bản địa về độ an toàn của địa điểm và nếu có thể, chúng ta có thể nhờ người dân kiểm tra giúp về vấn đề rắn độc tại khu vực bạn tới.

Nên lựa chọn các địa điểm khám phá đã được nhiều người ghé tới và review (Ảnh minh hoạ, nguồn: Thanh Dan)

Ai say sóng thì hãy chuẩn bị thật kỹ

Vì phải di chuyển ra đảo bằng tàu nên việc say sóng là khó tránh khỏi. Thế nên thay vì dành thời gian trên đảo để phục hồi sau cơn say sóng, hãy chuẩn bị thật kỹ để có sức khoẻ tốt, tha hồ vui chơi sau khi đến đảo.

Hãy chuẩn bị thật kỹ để có sức khoẻ vui chơi khi đến đảo (Ảnh minh hoạ, nguồn: NV)

Nếu bạn đã có tiền sử say tàu xe, say sóng trước đó, nên chuẩn bị sẵn và uống thuốc chống say, hành trình đi tàu ra đảo sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, lưu ý một số điều sau cũng sẽ hạn chế được tình trạng say sóng:

- Ăn uống vừa đủ no: Không nên để bụng đói hay ăn quá no vì như vậy sẽ khiến dạ dày khó chịu, làm tăng cảm giác buồn nôn.

- Nếu đã có cảm giác say sóng, hãy tranh thủ chìm vào giấc ngủ. Cách này vừa giúp hạn chế say, lại đỡ mệt hơn và có thêm năng lượng để khi tới đảo tha hồ vui chơi.

- Không nên sử dụng điện thoại, máy tính trong quá trình di chuyển vì sẽ dễ dàng khiến chúng ta say hơn.

- Du khách có thể ở lại trên boong tàu, không khí bên ngoài dễ chịu sẽ làm giảm cảm giác say so với ngồi bên trong boong tàu.

Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chuyến đi Phú Quý sẽ "mạnh khoẻ" hơn (Ảnh minh hoạ, nguồn: NV)

- Hướng tầm nhìn vào đường chân trời: Khi tàu đang di chuyển trên biển, mọi thứ xung quanh sẽ có cảm giác lắc lư. Thứ duy nhất cho chúng ta cảm giác đứng yên là đường chân trời ở phía xa, khi nhìn vào đó sẽ thiết lập lại trạng thái cân bằng bên trong cơ thể.

- Tránh nơi có mùi khó chịu: Say tàu xe, say sóng có thể tồi tệ hơn khi ngửi mùi khó chịu, thậm chí là cả mùi nước hoa của người lạ. Vì thế hãy chú ý tới vấn đề này.

Đi chơi "sống ảo" cũng cần chọn giờ và chống say nắng

Thời tiết tại đảo không giống như đất liền, có những ngày nắng nóng khá gay gắt. Vì thế, đừng vì mải mê "sống ảo" quá mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. Khi ra ngoài vào những lúc trời nắng, bạn hãy chú ý bảo vệ bản thân bằng các biện pháp chống nắng như bôi kem chống nắng, trang bị quần áo, mũ nón để chống nắng. Đặc biệt, các khung giờ nắng to, điển hình như 12h trưa thì chúng ta nên nghỉ ngơi ở trong nhà.

Chọn giờ đi chơi để tránh bị say nắng buổi trưa (Ảnh minh hoạ, nguồn: Thanh Dan)

Một số lưu ý khác để "mạnh khoẻ" khi đi Phú Quý

- Theo dõi dự báo thời tiết liên tục để cập nhật tình hình thời tiết tại Phú Quý, từ đó chuẩn bị đồ đạc và lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi, tránh ảnh hưởng sức khoẻ vì thời tiết.

- Chuẩn bị sẵn sàng những loại thuốc thông dụng như đau đầu, thuốc sốt, thuốc đau bụng... để phòng tránh trường hợp có thể xảy ra.

- Luôn chuẩn bị sẵn sàng kem chống nắng, bôi kem chống nắng đầy đủ khi ra ngoài.

- Không quên các vật dụng như mũ, nón, áo chống nắng.

Chuẩn bị sẵn sàng để có một kỳ nghỉ lễ thật vui ở Phú Quý nhé!