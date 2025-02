Bi kịch của Kim Sae Ron: Khi xã hội Hàn Quốc hệt như Squid Game - “nơi sẵn sàng chôn vùi những người mắc lỗi"

"Một xã hội chôn vùi những người mắc lỗi, không cho họ có cơ hội được đứng dậy sau những sai lầm"

Ngày 16/2, Naver đưa tin nữ diễn viên trẻ Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng khi mới 25 tuổi. Cái chết đột ngột khi còn quá trẻ của một diễn viên từng được coi là “thần đồng diễn xuất” như Kim Sae Ron khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng cùng đau xót.

Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ tâm lý Na Jong-ho - phó giáo sư khoa tâm thần học tại Khoa Y Đại học Yale (Mỹ) - cho rằng, sự việc đau lòng này bắt nguồn từ chính những hành vi, quan niệm sai lầm đến khắc nghiệt của xã hội Hàn Quốc.

Nữ diễn viên nhí đình đám Hàn Quốc một thời Kim Sae Ron.

Trên trang cá nhân của mình, bác sĩ Na không khỏi bày tỏ đau lòng trước sự ra đi của nữ diễn viên trẻ:

“Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới nữ diễn viên Kim Sae Ron. Cô bé đáng yêu trong bộ phim “Người vô danh tính” (The Man from Nowhere) ngày nào vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Nhưng những năm qua, hình ảnh cô bé ấy lại chỉ xuất hiện trên trang báo với cuộc sống vật lộn.”

Bác sĩ khẳng định, hành vi uống rượu khi lái xe chắc chắn là một sai lầm lớn của nữ diễn viên: “Nếu hình phạt nhẹ thì hệ thống pháp luật đang gặp vấn đề.” Tuy nhiên, ông cũng nêu ra quan điểm của mình “nếu một xã hội chôn vùi những người mắc lỗi, không cho họ có cơ hội được đứng dậy sau những sai lầm thì có lẽ xã hội ấy cũng chẳng mấy lành mạnh.”

Ông tiếp tục lên tiếng “Xã hội của chúng ta, nơi sẵn sàng nhấn chìm và “loại bỏ” những người mắc lỗi, yếu thế ra khỏi xã hội và rồi lại tiếp tục sống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hệt như trò chơi trong Squid Game (trò chơi con mực) vậy.”

“Tôi thường không bình luận về cá nhân nào cả, tuy nhiên, tôi cảm nhận rất mạnh mẽ rằng, cái chết của nữ diễn viên Kim Sae Ron chính là một cái chết bị đẩy đến bờ vực thẳm.” - ông xót xa cho biết.

“Tin tức cuối cùng tôi thấy về cô ấy là về việc nữ diễn viên này đang gặp khó khăn tài chính và phải làm các công việc bán thời gian khác nhau. Tôi vẫn nhớ như in đủ loại bình luận ác ý - không chỉ về nữ diễn viên mà cả về quán cà phê mà cô ấy làm việc. Đến bao giờ chúng ta mới dừng lại việc dồn ép ai đó đến mức họ không còn đường sống?

Còn phải bao nhiêu sinh mạng mất đi nữa trước khi sự chèn ép người khác đến mức ngạt thở này dừng lại? Đây là lúc cần có sự trao đổi nghiêm túc về các vấn đề trong xã hội và sự suy ngẫm.”

Cuộc đời bi thảm của “thiên tài diễn xuất”

Nữ diễn viên Kim Sae Ron (25 tuổi) - diễn viên nhí xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng đã được phát hiện qua đời tại nhà riêng tại phường Seongsu, quận Seongdong (Seoul, Hàn Quốc), theo thông tin từ Đồn cảnh sát Seongdong vào ngày khoảng 4h45 chiều ngày 16/2.

Theo đó, một người bạn hẹn gặp mặt với Kim Sae Ron đã tìm đến nhà cô và báo cảnh sát. Cảnh sát đưa Kim Sae Ron đến bệnh viện, nhưng cô được báo cáo là đã tử vong và ngừng tim khi được phát hiện.

Kim Sae Ron, ra mắt với tư cách là người mẫu nhí cho tạp chí 'Enfant' vào năm 2001 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với tư cách là diễn viên nhí trong bộ phim 'The Traveler' năm 2009. Khi "The Traveler" được mời tham dự Liên hoan phim Cannes, cô được ghi nhận là diễn viên Hàn Quốc trẻ nhất bước trên thảm đỏ Cannes.

Năm 2010, cô tiếp tục xuất hiện trong bộ phim “Người vô danh tính” (The Man from Nowhere) có sự tham gia của Won Bin và dần được công chúng biết đến. Sau đó, sự nghiệp của cô không ngừng phát triển khi liên tục xuất hiện trong các bộ phim 'My Neighbor', 'Manhole', 'Dohee-ya' và các bộ phim truyền hình ăn khách khác như 'Fashion King' và 'Queen's Classroom'...

Tuy nhiên, đến năm 2022, khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, nữ diễn viên đã gây ra tai nạn khi lái xe trong tình trạng say xỉn. Cô bị phạt 20 triệu won (khoảng 350 triệu đồng) và tạm thời dừng mọi hoạt động diễn xuất. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, cô đã đóng vai Cha Hyun-joo trong loạt phim 'Hunting Dogs' của Netflix nhưng toàn bộ các cảnh quay có cô đã bị cắt bỏ và thay thế bằng một diễn viên khác ở nửa sau bộ phim.

Cô cũng đã cố gắng tiếp tục sự nghiệp của mình bằng cách tham gia một bộ phim vào tháng 4/2024 nhưng cuối cùng cũng phải rút lui vì vấn đề sức khoẻ sau khi liên tục nhận về những lời chỉ trích.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường kỳ của Trụ sở điều tra quốc gia vào ngày 17/2, khi được hỏi về tiến độ điều tra cái chết của Kim Sae Ron, một viên chức cảnh sát đã trả lời: "Chúng tôi tin rằng cô ấy đã đưa ra một lựa chọn cực đoan và chúng tôi có kế hoạch xử lý vụ việc như một vụ án tử vong không tự nhiên. Không tìm thấy bất cứ thông tin gì về di chúc hay lời trăn trối của nạn nhân. Đồng thời không có thông tin đặc biệt gì khác được phát hiện trong cuộc điều tra.”

Nguồn: The Joon Gang