Bị khách đấm vì nhắc hút thuốc trong quán: Nạn nhân hiện trong tình trạng hoảng sợ, không thể ăn uống

Sự việc xảy ra ở một quán cafe trong khu đô thị thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy (TP.Hà Nội) vào chiều ngày hôm qua (17/9), hiện đang là tâm điểm chú ý trong dư luận. Mọi thông tin liên quan tới tình trạng nạn nhân cũng như người hành hung nam nhân viên quán cafe được dư luận liên tục cập nhật, theo dõi.

Thông tin trên Tri Thức - Znews, bà X., mẹ của nạn nhân M.Đ. (SN 1997), cho biết đến sáng nay (18/9), con trai bà vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ, không thể ăn uống vì một bên mặt đau, sưng do bị đánh.

Bà cho hay tối hôm qua (17/9), gia đình bà đã đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. M.Đ. đau nhất ở miệng và đau đầu.

Hình ảnh M.Đ bị người đàn ông hành hung trong quán cafe. (Ảnh cắt từ clip)

Như đã đưa tin trước đó, thì sự việc một người đàn ông hành hung nam nhân viên tên M.Đ. trong quán cafe xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 17/9 tại quán cà phê thuộc sở hữu của gia đình bà X.. Nhóm khách, gồm 5-6 người, là khách từng đến quán vài lần.

Quán cafe có quy định không hút thuốc trong quán, nhưng nhóm khách này vẫn sử dụng tẩu thuốc, gây khói, mùi. M.Đ. chủ động ra nhắc nhở 2-3 lần với thái độ nhẹ nhàng vì nhóm khách không chịu dừng lại.

Theo nội dung từ camera an ninh thì sau khi M.Đ. trở lại quầy thu ngân, một người đàn ông mặc áo vest có giơ tay như ra hiệu, tiếp đó một người trong nhóm đứng dậy, đi vào quầy thu ngân hành hung M.Đ. Người mặc vest vẫn ngồi trên ghế, giơ tay lên, hô "thôi, thôi, thôi" và người kia dừng tay.

Sau sự việc, nhóm khách rời đi và không xin lỗi. Gia đình M.Đ đã ra cơ quan công an phường Vĩnh Tuy trình báo sự việc, đồng thời bước đầu xác định được danh tính những kẻ hành hung.