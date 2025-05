Bị đề nghị điều tra tiêu cực, trọng tài V.League 'thoát hiểm'

Theo tìm hiểu của Báo điện tử VTC News, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn sẽ làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và TP.HCM ở vòng 21 V.League. Quyết định của Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không làm nhiều người bất ngờ dù trước đó từng có không ít tranh cãi liên quan đến ông Duẩn.

Ông vua áo đen quê Hải Dương là người bắt chính trong màn đối đầu giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An ở vòng 20. Như vậy, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn không bị phạt và được xác định đưa ra các quyết định đúng.

Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn.

Phút 51, từ pha đá phạt góc của Hồ Văn Cường, trung vệ Thanh Bình (Thể Công Viettel) phá bóng không tốt. Trung vệ Lê Văn Thành (SLNA) băng vào dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn không công nhận bàn thắng này. Ông nhận được tín hiệu từ các trợ lý và từ chối pha lập công của Lê Văn Thành.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu bao gồm trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn. Hai trợ lý là các ông Đoàn Quốc Huy và Trần Văn Hải. Trọng tài thứ 4 là ông Lê Vũ Linh - người mắc rất nhiều sai lầm trong mùa giải năm nay. Vị trí trọng tài VAR gọi tên ông Trương Hồng Vũ và trợ lý VAR là ông Nguyễn Ngọc Châu.

Sau đó, lãnh đạo đội Sông Lam Nghệ An bức xúc, có công văn gửi Cục Cảnh sát hình sự (C02) đề nghị điều tra, làm rõ nghi vấn tiêu cực trong bóng đá của tổ trọng tài.

Đội bóng xứ Nghệ còn nhắc đến 2 pha bóng khác. Phút 14, bóng chạm tay Nhâm Mạnh Dũng trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho Sông Lam Nghệ An. Phút 86, Công Phương va chạm với hậu vệ Sông Lam Nghệ An trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Viết Duẩn thổi phạt đền cho Sông Lam Nghệ An. Thể Công Viettel ghi bàn và thắng tối thiểu 1-0.

Dù vậy, đây là các pha bóng mà trọng tài Nguyễn Viết Duẩn ra quyết định chuẩn xác. Tình huống gây tranh cãi nhất vẫn là pha đưa bóng vào lưới của Văn Thành. Đáng tiếc, quyết định của trọng tài không thể thay đổi.