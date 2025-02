Bị chế giễu vì "nhận vơ" chuyện bỏ tiền đưa tro cốt Từ Hy Viên về, Uông Tiểu Phi mắng xối xả mẹ đại gia

Những ngày qua, drama giữa Uông Tiểu Phi và mẹ ruột - nữ doanh nhân Trương Lan - tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng. Câu chuyện bắt nguồn từ việc ban đầu bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi đã "like" 1 video có nội dung chia sẻ rằng Uông Tiểu Phi đã bỏ tiền thuê máy bay đưa tro cốt của vợ cũ về quê nhà.

Sau đó, phía gia đình Từ Hy Viên chính thức lên tiếng phủ nhận. Cũng từ đó, Uông Tiểu Phi nhận phải không ít lời chế giễu của netizen và cho rằng gã thiếu gia này đang "nhận vơ". Trước những lời mỉa mai của dư luận, nam doanh nhân đã không giữ được bình tĩnh và có màn phản pháo đầy giận dữ.

Trên Weibo lan truyền đoạn video bà Trương Lan - mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên đang livestream thì nhận được tin nhắn thoại từ con trai Uông Tiểu Phi.

Khi bà Trương Lan vừa mở tin nhắn thoại đã ngay lập tức nhận phải màn mắng chửi xối xả mẹ đại gia. Thậm chí nhiều lời mắng chửi rất tục tĩu. Có thể thấy, Uông Tiểu Phi đã rất nóng giận và thiếu bình tĩnh khi trò chuyện cùng mẹ.

Trước phản ứng dữ dội của con trai, Trương Lan thản nhiên đáp trả: "Tôi nói lúc nào chứ?".

Lời nói này càng khiến dân mạng dậy sóng, nhiều người cho rằng hai mẹ con đang "diễn trò" và câu chuyện này chỉ là một màn kịch để gây sự chú ý.

Ngay sau khi đoạn hội thoại giữa hai mẹ con được hé lộ, cộng đồng mạng đã nhanh chóng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ sự bất ngờ trước việc Uông Tiểu Phi có thể công khai lớn tiếng với chính mẹ ruột của mình, trong khi một số khác lại cho rằng đây chỉ là chiêu trò gây chú ý.

Trước áp lực từ dư luận, hiện tại cả Uông Tiểu Phi và Trương Lan vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào thêm về vụ việc.

Phản ứng của netizen trước màn tranh cãi này:

- Nếu thật sự muốn kết hôn, thì phải chọn người có nhân phẩm tốt, cảm xúc ổn định, và cha mẹ đối phương biết lý lẽ. Một người đàn ông đối tốt với bạn chỉ là nhất thời, nhưng đạo đức và phẩm chất của anh ta mới là điều gắn bó cả đời.

- Hai mẹ con lại diễn trò rồi, lần này chắc giải Oscar phải trao cho cả hai!

- Phân tích một cách lý trí, việc Trương Lan nhấn like có lẽ là do bà đồng tình với ý tưởng Uông Tiểu Phi muốn thuê máy bay riêng. Chỉ là gia đình Đại S có lẽ sợ bị chỉ trích nên không để Uông Tiểu Phi bỏ tiền. Việc Trương Lan nhấn like thể hiện bà ủng hộ hành động này của Uông Tiểu Phi, nhưng sai lầm ở chỗ bà đã không xác nhận lại với anh ấy trước khi hành động, dẫn đến sự vội vàng và thiếu cẩn trọng.

- Hai mẹ con này diễn thật giỏi, lần trước bị chê bai thì đổ hết lỗi cho mẹ. Đến khi mì chua cay (quán ăn của Uông Tiểu Phi) bán chạy lại bắt đầu tỏ ra mẹ hiền con hiếu. Đúng là cặp mẹ con không có chút nhân tính nào, tốt nhất là cấm sóng luôn đi!

- Uông Tiểu Phi không phải lần đầu mắng Trương Lan, có lẽ anh cũng bất lực với mẹ mình. Nhìn vào có thể thấy anh thực sự đau lòng và chân thành muốn ở bên hai đứa con. Dù thế nào đi nữa, trẻ con được sống với cha ruột vẫn là điều tốt!

- Thật ra đôi khi cũng thấy thương cho Trương Lan, bà ấy cũng không dễ dàng gì, tất cả đều vì con trai mình thôi.

- Uông Tiểu Phi đúng là thừa hưởng tính cách thích thể hiện từ mẹ mình, thật khó phân biệt đâu là cảm xúc thật, đâu là diễn xuất quá đà!

- Mẹ con nhà này, cùng cả gia đình vợ sau, đúng là toàn diễn viên xuất sắc. Đại S đã qua đời rồi mà họ vẫn không để cô ấy yên. Hoàn toàn thấu hiểu sự chán ghét của Đại S đối với anh ta và gia đình anh ta!