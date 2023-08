Bị chế giễu là "quái vật", bé gái vượt lên nghịch cảnh trở thành niềm tự hào của nước Anh, kiếm tiền tỷ mỗi năm

Với nhiều người dùng mạng xã hội ở Anh, cái tên Nikki Lilly không hề xa lạ bởi cô chính là một nhân vật truyền cảm hứng với sức ảnh hưởng không hề nhỏ, trên cảnh YouTube, TikTok hay Instagram. Ít ai biết rằng, Nikki Lilly từng bị bạn bè miệt thị, gọi là "quái vật" vì vẻ ngoài của mình.

Nhưng cũng chính vì những lời chế giễu ấy mà Nikki có động lực để vượt lên nghịch cảnh, trở thành vlogger nổi tiếng, thậm chí còn giúp đỡ được những người có hoàn cảnh tương tự.

Căn bệnh quái ác

Nikki vốn xinh ra lành lặn với khuôn mặt xinh xắn đáng yêu như bao bé gái bình thường khác. Năm lên 6 tuổi, em được chẩn đoán mắc chứng dị tật động mạch AVM khiến mặt sưng phồng lên một bên và lộ gân máu.

AVM là một tình trạng y khoa cực kỳ hiếm gặp. Các động mạch và tĩnh mạch ở đầu, cổ hoặc cột sống của người bệnh sưng lên do sự rối loạn bất thường của các mạch máu.

Nikki vốn xinh ra lành lặn với khuôn mặt xinh xắn đáng yêu như bao bé gái bình thường khác

Trong trường hợp của Nikki, tình trạng này ảnh hưởng đến bên phải khuôn mặt của cô bé và đôi khi gây chảy máu cam nhiều đến mức đe dọa tính mạng.

Từ một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ trong các câu lạc bộ ở trường như ballet, bóng đá, Nikki buộc phải ở nhà vì những đợt chảy máu thường xuyên. Bạn bè xa lánh, thậm chí còn buông lời chế giễu cô bé có khuôn mặt như "quái vật". Không chỉ hứng cú sốc về tinh thần, Nikki còn phải chịu nỗi đau về thể xác với hàng chục cuộc phẫu thuật.

Nikki năm nay 18 tuổi nhưng cô bé nổi tiếng trên YouTube từ năm 8 tuổi

Một hôm, bố của Nikki muốn con gái được vui vẻ nên đã đăng video cô hát bài Somewhere Over The Rainbow lên YouTube. Sau đó, gia đình Nikki phát hiện con gái thích quay những video như vậy nên quyết định mở một kênh vlog riêng để cô bé có thể kết nối với thế giới bên ngoài.

Khi bạn bè vui vẻ chơi đùa bên ngoài, Nikki ở trong nhà nuôi giấc mơ trở thành Youtuber. Các video của Nikki thường xoay quanh chủ đề trang điểm, cuộc sống hàng ngày, cover các ca khúc nổi tiếng, nấu ăn…

Cô bé không ngại chia sẻ câu chuyện về tình trạng sức khỏe của mình, nhưng chọn không tập trung vào sự khác biệt của bản thân. Thay vào đó, em nhấn mạnh hành trình qua tuổi thiếu niên như thế nào.

Nikki luôn tự tin trước ống kính

Lâu dần, Nikki đủ mạnh mẽ để cho phép mọi người nhận xét về các video của mình, mặc dù làn sóng tiêu cực ban đầu rất khó chấp nhận. Cô bé nói với nhà báo Victoria Derbyshire vào năm 2019: "Ngay khi bạn đưa mình lên mạng, bạn sẽ phơi bày bản thân với cả thế giới. Vì vậy, bạn sẽ nhận được những điều tích cực từ những điều tiêu cực".

"Ngay cả cô gái hay chàng trai đẹp nhất thế giới cũng sẽ luôn phải nhận điều gì đó không hay", cô bé nói tiếp. "Cháu nghĩ khi cháu mới bắt đầu, có rất nhiều người nói cháu xấu xí - xấu xí chỉ là một từ được sử dụng rộng rãi".

Hành trình truyền cảm hứng

Từ đứa trẻ bị kỳ thị, Nikki trở thành một vlogger nổi tiếng. Nhiều người xem cô bé này là tấm gương truyền cảm hứng vì sự mạnh mẽ vượt qua mọi nghịch cảnh của cô. Năm 2016, Nikki được trao giải Pride of Britain (tạm dịch: Niềm tự hào của nước Anh). Nikki cũng được nhận Giải thưởng Đặc biệt của BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) - giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh.

Nikki chụp ảnh cùng cựu Thủ tướng Anh

Hiểu hoàn cảnh của các bệnh nhân mắc chứng dị tật động mạch, Nikki Lilly đã thành lập quỹ từ thiện AVM Butterfly, để góp phần thay đổi cuộc sống của những người không may bị dị dạng như mình. Cô cùng bố mẹ thực hiện dự án tài trợ cho nghiên cứu và nâng cao nhận thức về AVM.

"Mọi người liên hệ với cháu, những người bị AVM và các dị tật khuôn mặt khác. Cháu muốn kênh của mình trở thành một cộng đồng, nơi mọi người có thể hoàn hảo một cách không hoàn hảo theo cách đặc biệt của riêng họ", Nikki khẳng định.

Vào tháng 6 năm 2018, Nikki đã phải nhập viện vì chảy máu nhiều. "Các bác sĩ phải làm cho cháu rơi vào trạng thái hôn mê trong 8 ngày để ổn định tình trạng chảy máu và chỉ để cơ thể cháu nghỉ ngơi thực sự vì đã mất quá nhiều máu", cô bé nói với MC chương trình ITV's This Morning.

Năm 2019, bộ phim tài liệu My Life: Born To Vlog về cuộc đời của cô được trao giải International Emmy Kids Awards. "Để có những ngày tươi đẹp, đương nhiên ai cũng trải qua ngày tháng khó khăn. Chúng ta đều biết điều đó. Chúng ta cần ở đây vì mọi người", Nikki chia sẻ.

Giờ đây, Nikki (18 tuổi) được gọi là một nhà sáng tạo nội dung với hơn 430 nghìn người theo dõi trên Instagram và 8,5 triệu người theo dõi trên TikTok, 1,2 triệu lượt theo dõi trên YouTube.

Nikki cũng được coi là một nhà vận động, tác giả và người dẫn chương trình truyền hình, đồng thời được biết đến trên mạng xã hội nhờ những video thể hiện những điểm nổi bật trong cuộc đời cô, bao gồm cả việc tham dự Tuần lễ thời trang London gần đây nhất và các sự kiện thảm đỏ.

Nikki xuất hiện trên thảm đỏ của một sự kiện

Theo ước tính, thu nhập của Nikki là 2,5 nghìn bảng Anh (tương đương 75 triệu VNĐ) cho mỗi bài đăng trên Instagram, nhưng con số này sẽ cao hơn đáng kể trên TikTok và YouTube. Mỗi năm, Nikki thu về hàng triệu bảng Anh.