Bị chặn xe kiểm tra nồng độ cồn, thanh niên tông trọng thương công an

Sáng 18-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Lập (25 tuổi; ngụ xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Thành Lập tại cơ quan công an

Trước đó, tối 12-1, tổ công tác CSGT - Trật tự thuộc Công an thị An Nhơn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến ĐT 638, đoạn trước Trường THCS xã Nhơn Lộc, thuộc thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc. Lúc này, Nguyễn Thành Lập điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Minh Phúc (21 tuổi; ngụ xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn) không đội mũ bảo hiểm và đã sử dụng rượu bia cùng với nhóm bạn chạy xe máy theo hướng Bắc - Nam trên tuyến ĐT 638.



Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng Lập không chấp hành mà còn tăng ga lao về phía trước, tông vào anh Võ Minh Khoa, công an viên xã Nhơn Lộc đang làm nhiệm vụ, gây thương tích nặng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân đã khống chế Lập, đưa về trụ sở Công an xã Nhơn Lộc để xử lý. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Lập sau đó là 0,158mg/l.