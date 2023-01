Tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội dịp Tết Quý Mão

Tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ từ ngày 20/1 (tức ngày 29 tháng Chạp) và mở lại từ 19 giờ ngày 3/2 (tức ngày 13 tháng Giêng). Việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết: Quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cùng Công ty Cổ phần Đồng Xuân và UBND các phường chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn cho nhân dân, du khách...

Khu vực hồ Hoàn Kiếm với các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, kiến trúc, vốn là nơi thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách trong các dịp lễ, Tết, đến vui chơi, giải trí. Thời điểm đón giao thừa Quý Mão 2023, nơi này tổ chức hai trận địa bắn pháo hoa tầm cao ở phía trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội.

Trong dịp Tết Nguyên đán, khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách. Để tạo cảnh quan đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm Xuân mới, thành phố Hà Nội cũng trang trí hoa, cây cảnh, các biểu tượng chào năm mới, trang trí cổ động trực quan sinh động.