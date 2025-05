Bị cáo buộc lừa đảo hàng trăm triệu đồng khi ở "Tịnh thất Bồng Lai", Lê Thanh Nhất Nguyên khai gì?

Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An dự kiến sẽ đưa bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, 34 tuổi, trú tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa (nơi được gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tháng 5 này.

Bị cáo Nguyên là con ông Lê Tùng Vân (93 tuổi), cùng từng sinh sống trong căn nhà ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi những người này tự gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động, phiên toà vào sáng 8/5 bị hoãn sau ít phút làm thủ tục do nhiều người liên quan đến vụ án vắng mặt.

Báo PL TPHCM thuật lại kết quả điều tra xác định, từ năm 2015, bị cáo Nguyên và những người thân sống tại ấp Lập Thành, tự nhận nơi cư trú là chùa, xưng là "sư thầy", gọi các em nhỏ là "chú tiểu" và khẳng định họ là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng.

Các hình ảnh, video được dựng công phu và phát trên mạng xã hội đã gây xúc động, từ đó kêu gọi lòng thương cảm, tài trợ.

Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến năm 2021, Lê Thanh Nhất Nguyên nhiều lần xuất hiện trong các video phát trên YouTube, tự xưng là "sư thầy" đang nuôi dạy trẻ mồ côi. Các video này thường kèm theo lời kêu gọi ủng hộ và công khai số tài khoản ngân hàng.

Bằng hình ảnh cảm động của các em nhỏ được gọi là "chú tiểu" và sự giả danh là cơ sở tu hành, Nhất Nguyên cùng đồng phạm khiến nhiều người tin tưởng và gửi tiền ủng hộ.

Ảnh: Người lao động

Báo Long An thuật lại diễn biến vụ việc cho thấy, sau khi biết “Tịnh thất Bồng Lai” không phải là chùa, giả sư để thu lợi bất chính thì nhiều người làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhất Nguyên. Trong đó, cơ quan điều tra chứng minh 3 người đã ủng hộ tiền và vật chất với tổng số tiền gần 366 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có 6 người gửi đơn trình báo, cho rằng đã chuyển cho Nhất Nguyên và những người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng những trường hợp nêu trên không đủ chứng cứ, nên không xác định hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, báo Công an nhân dân thuật lại lời khai Lê Thanh Nhất Nguyên nói rằng: Ông Lê Tùng Vân đã giao cho Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên viết kịch bản rồi cho 5 đứa trẻ ở đây cạo đầu giả làm chú tiểu, vào vai, sau đó đưa đi thi chương trình "Thách thức danh hài" và được phát sóng trên một số kênh truyền hình.

Sự ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ đã thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi và nhận thấy đây là cơ hội để trục lợi từ lòng hảo tâm của người khác, Lê Tùng Vân đã chỉ đạo cho Lê Thanh Nhất Nguyên tạo dựng các video clip đăng trên mạng xã hội Facebook, Youtube để thu hút người xem.

Ảnh: Công an nhân dân

Trong số 5 tài khoản mạng xã hội được tạo ra, Lê Thanh Nhất Nguyên đăng thông tin số điện thoại và tài khoản ngân hàng của mình lên phần mô tả và những clip trên kênh "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" tự xưng là chùa rồi kêu gọi những người có lòng hảo tâm ủng hộ để có tiền nuôi sống những đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi nên được đưa vào chùa cho tu hành, nhưng thực chất những đứa trẻ này đều có cha hoặc mẹ sống cùng.

Cũng theo lời khai của Nhất Nguyên, trước đây, trong lúc bị cơ quan chức năng xử lý thì nhóm luật sư trong đó Đào Kim Lân, Nguyễn Văn Miếng và Đặng Đình Mạnh tiếp cận và hứa sẽ bào chữa miễn phí mà vẫn thắng nên tất cả mọi thành viên trong nhà đều tin. Cũng trong thời gian này, họ liên tục rót những lời đường mật vào tai, xúi giục tìm cách gây khó khăn cho cơ quan điều tra và Tòa án (trong các thời điểm xét xử) khiến mọi người cứ tưởng đấy là mảng miếng của luật sư để thoát vòng lao lý nên đã răm rắp làm theo.

Tờ VnExpress dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra cho biết, do chưa đủ chứng cứ chứng minh Lê Tùng Vân cùng những người khác có hành vi bàn bạc, thống nhất cùng với Lê Thanh Nhất Nguyên đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, hiện không đủ căn cứ để xác định những người này biết được số tiền do Nhất Nguyên phạm tội mà có nhưng vẫn sử dụng nên không xem xét.