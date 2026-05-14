Bị cáo Bùi Đình Khánh cảm ơn các bị hại, gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 14/5, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, phiên tòa xét xử 19 bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025 tại phường Bãi Cháy tiếp tục phần xét hỏi.

Mở đầu phiên xử, HĐXX thẩm vấn các bị hại liên quan đến vụ án. Theo công bố tại tòa, nhiều bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại về tài sản.

HĐXX cho biết, Bùi Đình Khánh bị truy tố thêm về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, với tổng thiệt hại theo kết luận giám định hơn 128 triệu đồng.

Các bị hại gồm ông Giang, ông Bình và anh Đạt đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Những người này đồng thời đề nghị không yêu cầu Khánh bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Một số bị hại khác cũng không yêu cầu bị cáo bồi thường tài sản.

Đối với thiệt hại về tính mạng của chiến sĩ công an Quảng Ninh, HĐXX nêu theo quy định pháp luật, bị cáo phải thực hiện trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, đại diện hợp pháp của liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.

Trước quan điểm của các bị hại, Bùi Đình Khánh nói: “Bị cáo cảm ơn các bị hại. Bị cáo gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sĩ Khải đã hy sinh do bị cáo gây ra. Mong đại diện gia đình, VKS ghi nhận”.

Theo VNExpress ghi nhận, trong sáng nay, Khánh không thừa nhận chủ đích bắn vào công an mà chỉ "bắn chỉ thiên và nhằm vào lốp". Khi HĐXX nói tại sao trên xe của công an có nhiều vết đạn, Khánh nói có thể do súng bị giật, đạn bay lên cao.

Về tình huống khiến cán bộ làm nhiệm vụ Nguyễn Đăng Khải hy sinh, Khánh tiếp tục khẳng định đạn nổ trong khi hắn đâm súng vào cửa xe và do tay cầm bị trượt.

HĐXX truy hỏi có biết hành vi của mình rất nguy hiểm, có thể làm chết nhiều người hay không, Khánh trả lời rất nhanh: "Biết nhưng lúc đó đang hoảng loạn, anh em thì bị bắt".

Ngay lập tức, HĐXX yêu cầu Khánh thành khẩn để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Cũng trong phiên tòa, bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (21 tuổi, bạn gái của Khánh) thừa nhận hành vi Che giấu tội phạm nêu trong cáo trạng là đúng.

Thương cho hay quen Khánh qua Hiền (bạn gái Hà Thương Hải, cũng bị cáo buộc Che giấu tội phạm). Qua trao đổi trên mạng xã hội, hai người nảy sinh tình cảm. Thương là sinh viên ở Thái Nguyên, Khánh ở Quảng Ninh nên ít gặp nhau, chỉ thi thoảng có đi xe phim, đi chơi, nghe ca nhạc.

Tại tòa, Thương khai không biết Khánh đã phạm tội nghiêm trọng khi hắn gọi điện nhờ tìm taxi đến đón vào lúc 21h30 ngày 17/5/2025. Khi hủy taxi đã đặt vì không liên lạc được với Khánh, Thương mới dần biết việc bạn trai nổ súng chống trả khiến một cảnh sát hy sinh.

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi cảm thấy thế nào về hành vi của mình, Thương nói "rất ân hận vì tin nhầm chỗ".

Phiên tòa dự kiến tiếp tục diễn ra vào 15/5 với 19 bị cáo.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về để bán.

Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Cơ quan điều tra cáo buộc Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Sau đó, bị can tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Theo cáo buộc, Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg, để bán. Hải còn bị xác định bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.

Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho 2 khẩu AK. Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang.

Cơ quan điều tra cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, trong đó có hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.