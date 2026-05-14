Con rể dùng rựa chém mẹ cùng vợ nhập viện cấp cứu

Ngày 14/5, Công an phường Tam Phước, TP.Đồng Nai đang tạm giữ Huỳnh Hoàng Anh (SN 1986, ngụ khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 10/5, Huỳnh Hoàng Anh xảy ra mâu thuẫn cự cãi với mẹ vợ là bà Huỳnh Thị Bích Loan (SN 1966) tại căn nhà thuộc khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, TP. Đồng Nai. Trong lúc nóng giận, Hoàng Anh đã cầm dao rựa để trong nhà chém bà Loan trúng vùng đầu.

Thấy sự việc, chị Phạm Kim Ngọc (SN 1986, vợ của Hoàng Anh) lao vào can ngăn cũng bị Hoàng Anh chém trúng vùng đầu gây thương tích. Bà Loan tiếp tục xông vào đẩy Hoàng Anh khiến đối tượng ngã xuống đất, làm rơi hung khí. Sau đó, Hoàng Anh lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét, truy bắt đối tượng. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai, hiện sức khỏe đã ổn định và tỉnh táo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, Công an đã vận động thành công Huỳnh Hoàng Anh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.