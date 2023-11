Bị cảnh sát giả mạo "tẩy não", người phụ nữ suýt bị lừa chuyển khoản 5 tỷ đồng: Cảnh sát thật ập tới kịp thời, thành công ngăn chặn vụ lừa đảo siêu tinh vi

Cuối năm năm 2022, cảnh sát quận Thiên Hà, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng viễn thông, giúp nạn nhân thoát khỏi thủ đoạn “không tưởng” của kẻ xấu và bảo vệ được số tiền lớn.

Theo Baidu, khoảng 15h ngày 30/10/2022, Trung tâm chống lừa đảo quận Thiên Hà nhận được cảnh báo khẩn cấp từ Trung tâm chống lừa đảo Quảng Châu, Trung Quốc. Theo nội dung cảnh báo, một người phụ nữ họ Hạ tại địa phương có thể đang bị “dính bẫy” của 1 nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông. Thủ đoạn của chúng là mạo danh cảnh sát để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.



Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát thuộc Trung tâm chống lừa đảo quận Thiên Hà đã lập tức gọi điện thoại can ngăn người phụ nữ này. Tuy nhiên, sau nhiều lần cố gắng kết nối, họ vẫn không thể liên lạc với chị Hạ vì đường dây luôn bận.

Dựa theo kỹ năng nghiệp vụ, cảnh sát phán đoán rằng những kẻ lừa đảo đã xúi giục người phụ nữ này thiết lập chế độ chuyển tiếp cuộc gọi nhằm ngăn chặn tình huống cảnh báo từ phía cảnh sát. Trước tình hình rất cấp bách, họ nhanh chóng tìm ra thông tin liên lạc của bạn trai chị Hạ và nhờ người đàn ông này trợ giúp. Đồng thời, họ cũng tiếp tục gửi tin nhắn cảnh báo chị Hạ đang rơi vào tầm ngắm của những kẻ lừa đảo.

Khi biết người phụ nữ này đang ở nhà, Trung tâm chống lừa đảo lập tức ra lệnh cho cảnh sát đồn Sa Hà thuộc Sở công an quận Thiên Hà đến tận nơi để cảnh báo và can ngăn.

"Chúng tôi chạy đến nhà thì nghe thấy chị Hạ đang nói chuyện điện thoại với kẻ lừa đảo. Nếu không ngăn chặn kịp thời, chị Hạ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn", cảnh sát cho biết.

Kể lại vụ việc trong sự hoảng loạn, chị Hà nói: “Tôi nhận được cuộc gọi từ một người lạ. Anh ta giới thiệu bản thân là cảnh sát địa phương và muốn bắt tôi để điều tra vì nghi ngờ tôi có hành vi vi phạm pháp luật khi gửi tiền ở ngân hàng. Lúc đầu tôi còn hoài nghi, nhưng sau khi người đó cho tôi xem thẻ cảnh sát và lệnh truy nã thì tôi tin là mình đã gặp chuyện.”

Trong khoảng thời gian này, đối tượng kia đã yêu cầu chị Hạ đặt chế độ không làm phiền trên điện thoại di động và tải một ứng dụng rồi bật tính năng trò chuyện video trực tuyến để tiện “làm việc”.

Trong lúc rối bời, người phụ nữ này làm theo các bước mà đối phương yêu cầu mà không hề nghi ngờ. Không những thế, chị còn tin tưởng cung cấp cho bên kia thông tin của 10 thẻ ngân hàng của mình với tổng số tiền trong thẻ là 1,5 triệu NDT (tương đương 5 tỷ đồng).

Vào thời điểm quan trọng khi chị Hạ đăng nhập vào 1 ứng dụng do đối phương gửi để chuẩn bị nhập số tài khoản và mật khẩu ngân hàng thì cảnh sát ập tới, kịp thời ngăn cản chị “nộp” tiền cho kẻ xấu.

Ảnh minh họa: Internet

“Khi chúng tôi đến, chị Hạ đang nói chuyện với kẻ lừa đảo. Chúng tôi liền lấy điện thoại di động và hỏi người trong video xem anh ta là ai và đang làm gì. Người kia vẫn bình tĩnh trả lời rằng anh ta là người của Bộ công an Trung Quốc. Tuy nhiên sau khi biết chúng tôi là cảnh sát, đối phương liền liên tục thúc giục chị Hạ nhanh chóng nhập mật khẩu thẻ ngân hàng và chuyển khoản cho bọn chúng”, một cảnh sát Trung Quốc cho biết.

Ban đầu, chị Hạ rất bối rối, không biết bên nào mới là cảnh sát thật. Tuy nhiên sau khi lực lượng chức năng đến nhà chị xuất trình thẻ cảnh sát để chứng minh danh tính và kiên nhẫn kể đầu đuôi sự việc thì người phụ nữ này mới tin kẻ gọi điện cho mình là lừa đảo và cúp máy.

Cảnh sát này sau đó khuyên chị Hạ ngay lập tức trình báo vụ việc lên ngân hàng và thay đổi mật khẩu tài khoản để ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài sản của kẻ xấu.

May mắn thay, nhờ sự can thiệp kịp thời của phía cảnh sát Trung Quốc, chị Hạ đã bảo toàn được số tiền 1,5 triệu NDT trong tài khoản của mình. Chị liên tục cảm ơn đội cảnh sát đã can ngăn kịp thời.

Sau vụ việc này, phía cảnh sát Trung Quốc cũng đã chia sẻ thêm cho chị Hạ những kiến ​​thức cần thiết để nhận biết và tránh được những thủ đoạn của những kẻ lừa đảo. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của chị Hạ mà là bài học chung cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta không chủ động trang bị thêm cho mình những kiến thức và kỹ năng phòng chống lừa đảo cần thiết thì sẽ có ngày bản thân chúng ta sẽ trở thành con mồi của những đối tượng này.

Theo Baidu