Bị can Lê Thu Vân trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" được Cơ quan điều tra cho tại ngoại

Ngày 29/7, đại diện Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan An ninh điều tra đã di lý bị can về Long An làm việc. Kết thúc buổi làm việc, Cơ quan An ninh điều tra chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bị can Lê Thu Vân do sức khỏe yếu.



Bị can Lê Thu Vân đã về nhà Cao Thị Cúc, nơi được gọi là “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều trị và dưỡng bệnh. Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện biện pháp ngăn chặn, cấm bị can Lê Thu Vân đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, trước đây, bị can Lê Thu Vân sống tại nơi gọi là “Tịnh thất Bồng Lai” cùng với 6 bị cáo vừa bị TAND huyện Đức Hòa xử sơ thẩm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Tại nơi này, bị can Lê Thu Vân cùng các thành viên khác đảm nhận việc nấu ăn, chăm sóc, dạy học cho những trẻ em sống tại đây.

Bị can Lê Thu Vân được xác định cùng với Lê Tùng Vân và 5 đối tượng khác, lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải các nội dung trên mạng xã hội (YouTube, Facebook) xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa, danh dự và nhân phẩm của người khác.