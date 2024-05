Bí ẩn từ vũ trụ: Chùm ảnh cực quang rực rỡ xuất hiện khắp nơi trên thế giới sau bão Mặt Trời mạnh nhất trong vòng 20 năm qua!

Một người ngắm cực quang từ trên đỉnh một khối đá gần Sheffield, Anh. Cực quang, hay còn gọi là bắc cực quang (ở bán cầu bắc) và nam cực quang (ở bán cầu nam), là hiện tượng phát sáng trên bầu trời do sự va chạm của các hạt tích điện từ Mặt Trời với các nguyên tử trong khí quyển Trái Đất. Màu sắc của cực quang phụ thuộc vào loại khí bị kích thích, phổ biến nhất là màu xanh lục do nguyên tử oxy và màu đỏ do nguyên tử nitơ.