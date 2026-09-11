Bí ẩn chiếc máy bay Boeing 727 biến mất không dấu vết lúc hoàng hôn: 23 năm vẫn chưa rõ tung tích

Một chiếc Boeing 727 từng thuộc đội bay của American Airlines bất ngờ cất cánh khỏi sân bay ở Angola vào tháng 5/2003 rồi biến mất. Hơn hai thập kỷ trôi qua, không ai xác nhận được chiếc máy bay đã hạ cánh ở đâu hay chuyện gì xảy ra với nó.

Trong suốt 14 tháng, chiếc Boeing 727-223 mang số hiệu N844AA nằm tại sân bay quốc tế Quatro de Fevereiro ở Luanda, Angola. Chiếc máy bay từng phục vụ hãng American Airlines nhưng sau đó được cải tạo để phục vụ mục đích vận chuyển nhiên liệu diesel tại Angola.

Bên trong máy bay, phần lớn ghế hành khách đã được tháo bỏ và thay bằng các thùng chứa nhiên liệu dung tích 500 gallon. Tuy nhiên, dự án nhanh chóng gặp nhiều trở ngại liên quan đến tài chính, nhân sự và giấy tờ. Các khoản nợ chưa thanh toán, hộ chiếu bị đánh cắp cùng những vấn đề về an ninh khiến kế hoạch ban đầu gần như đổ vỡ.

Đến tháng 4/2003, Ben Charles Padilla, một kỹ sư bay, thợ máy máy bay và phi công tư nhân, tới Luanda thay mặt Aerospace Sales & Leasing, công ty đang tìm cách đưa chiếc Boeing 727 bị bỏ lại trở về hoạt động.

Padilla phối hợp với các thợ máy địa phương để chuẩn bị máy bay cho chuyến bay dự kiến tới Johannesburg, Nam Phi. Tuy nhiên, ông không có bằng lái cơ trưởng Boeing 727, theo các tài liệu được công bố, vẫn chưa rõ chính xác ai là người điều khiển chiếc máy bay trong chuyến bay cuối cùng.

23 năm sau khi biến mất lúc hoàng hôn, chiếc Boeing 727 vẫn là bí ẩn chưa có lời giải (Ảnh: popularmechanics)

Một số nguồn tin cho rằng Padilla có thể đi cùng John Mikel Mutantu, người được mô tả là một “người trợ giúp” đến từ Cộng hòa Congo. Tuy nhiên, thông tin về người này không thống nhất và cũng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy ông đủ điều kiện điều khiển Boeing 727.

Điều đáng chú ý là chiếc máy bay này thuộc thế hệ cần tới 3 thành viên trong buồng lái, gồm 2 phi công và một kỹ sư bay. Vì vậy, câu hỏi ai thực sự điều khiển N844AA trong chuyến bay cuối cùng vẫn là một trong những điểm chưa được giải đáp.

Cất cánh rồi biến mất

Tối 25/5/2003, chiếc N844AA bắt đầu di chuyển trên sân bay Luanda. Theo các báo cáo, máy bay tiến vào đường băng mà không có sự cho phép cần thiết rồi cất cánh về hướng tây nam, ra phía Đại Tây Dương và Vịnh Guinea.

Máy bay được cho là đã tắt đèn và bộ phát đáp không hoạt động. Sau khi rời khỏi đường băng, không có thông tin đáng tin cậy nào cho thấy N844AA đã đến một sân bay khác.

Cuộc tìm kiếm sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chức Mỹ. FBI, CIA, Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đều được cho là đã tham gia truy tìm chiếc Boeing 727. Các cơ quan ngoại giao Mỹ tại nhiều quốc gia châu Phi cũng được yêu cầu lưu ý về chiếc máy bay.

Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm không đem lại kết quả. Không có sân bay nào xác nhận N844AA từng hạ cánh, trong khi cũng không tìm thấy mảnh vỡ, hồ sơ bảo dưỡng hay bộ phận nào được xác định thuộc về chiếc máy bay.

Một trong những câu hỏi lớn nhất là chiếc Boeing 727 còn bao nhiêu nhiên liệu khi rời Luanda. Các thùng chứa 500 gallon bên trong khoang hành khách vốn dùng để chứa diesel không phải nguồn nhiên liệu dành cho động cơ máy bay. N844AA chỉ có thể sử dụng nhiên liệu hàng không trong các thùng nhiên liệu tiêu chuẩn của nó.

Nếu lượng nhiên liệu còn lại không nhiều, máy bay có thể chỉ bay được một quãng đường ngắn trước khi gặp sự cố. Ngược lại, nếu được tiếp nhiên liệu đầy đủ, chiếc Boeing 727 có khả năng bay xa hơn đáng kể. Nhưng đến nay, lượng nhiên liệu thực tế trên máy bay lúc cất cánh vẫn chưa được xác định rõ.

Nhiều giả thuyết nhưng không có bằng chứng

Chỉ vài tuần sau khi N844AA biến mất, một manh mối đáng chú ý xuất hiện. Tháng 7/2003, có thông tin cho rằng một chiếc Boeing 727 được sơn lại đã xuất hiện tại Conakry, Guinea, cách Luanda hơn 1.500 dặm về phía tây bắc.

Thông tin này từng khiến nhiều người chú ý bởi chiếc máy bay có cùng loại với N844AA và xuất hiện tại một sân bay khác ở châu Phi. Tuy nhiên, giới chức Mỹ sau đó bác bỏ khả năng đây chính là chiếc máy bay mất tích.

Trong những năm tiếp theo, nhiều giả thuyết khác lần lượt xuất hiện. Một số cho rằng N844AA có thể đã hạ cánh xuống một sân bay hẻo lánh rồi bị che giấu. Giả thuyết khác cho rằng chiếc máy bay đã bị tháo dỡ để lấy các bộ phận có giá trị.

Thậm chí, việc N844AA biến mất chưa đầy 2 năm sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 cũng khiến nhà chức trách xem xét khả năng chiếc máy bay có liên quan đến hoạt động khủng bố. Tuy nhiên, vào tháng 6/2003, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không có thông tin cụ thể cho thấy chiếc máy bay liên quan đến một âm mưu khủng bố.

Một khả năng khác được đưa ra là máy bay đã gặp nạn trên biển ngay sau khi rời Luanda. Đây được xem là một trong những lời giải thích đơn giản nhất, đặc biệt nếu N844AA không có đủ nhiên liệu hoặc gặp trục trặc sau thời gian dài nằm bất động. Dù vậy, giả thuyết này cũng chưa thể được xác nhận bởi không có mảnh vỡ nào được tìm thấy.

Hơn 23 năm sau, N844AA vẫn chưa được xác định tung tích. Hồ sơ của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hiện cho thấy số hiệu đăng ký N844AA đã được cấp lại cho một chủ thể khác. Điều này đồng nghĩa số hiệu có thể xuất hiện trở lại trong hệ thống, nhưng không phải chiếc Boeing 727 từng biến mất tại Angola.

Cho đến nay, câu hỏi chiếc N844AA đã đi đâu sau chuyến cất cánh bí ẩn vào tối 25/5/2003 vẫn chưa có câu trả lời. Nếu một ngày bí ẩn này được giải đáp, manh mối có thể không phải là sự xuất hiện nguyên vẹn của cả chiếc máy bay, mà chỉ là một bộ phận, tài liệu hoặc mảnh vỡ giúp xác định số phận của chiếc Boeing 727.

Nguồn: popularmechanics