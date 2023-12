Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ đứng sau nhan sắc thăng hạng của Lê Hoàng Phương, Kiều Loan, Lilly Luta

Các phương pháp thẩm mỹ giờ đây không còn quá xa lạ với phần đông người Việt. Tuy nhiên, để lựa chọn cho mình một nơi uy tín không phải là điều dễ dàng, bởi ngoài kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn, tay nghề chuyên môn của bác sĩ thực hiện thì yếu tố quan trọng hơn cả vẫn là sự an toàn khi can thiệp thẩm mỹ.

Là fan sắc đẹp hẳn bạn sẽ nhận ngay ra những thay đổi dù nhỏ trên gương mặt, hình thể của những người đẹp Vbiz. Những người đẹp Vbiz như Miss Earth 2018 Phương Khánh, Á Hậu Miss Grand International Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Hương Giang, Hoa Hậu Kim Ngọc, Á Hậu Kiều Loan Lona, Á Hậu Tuyết Như, hotgirl Lilly Luta, diễn viên Tuyết Nguyễn, người mẫu Tuệ Như… và cả cánh mày râu như diễn viên Thiên Bảo khi muốn thay đổi diện mạo của mình đều đã lựa chọn Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ.

Sau khi thay đổi hình thể và nhan sắc Phương Khánh đã tự tin và đạt Hoa hậu Trái Đất 2018

Sau khi giành được danh hiệu Á hậu, Kiều Loan cũng tìm đến bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ với mong muốn nâng cấp nhan sắc. Tại bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái là người đã trực tiếp tư vấn và thực hiện màn "hóa phép", giúp nhan sắc của nàng hậu này thăng hạng đáng kể.



Á hậu Kiều Loan đã được bác sĩ Chiêm Quốc Thái - bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ nâng mũi , cắt mắt và nâng ngực. Sau phẫu thuật, cô hoàn toàn tự tin hơn với vẻ đẹp hiện tại của mình.

Là một người đã có danh xưng từ một cuộc thi nhan sắc lớn, Á hậu Kiều Loan chia sẻ, cô đặc biệt chú trọng đến năng lực của bệnh viện và trình độ chuyên môn của bác sĩ, vì thế sau khi tìm hiểu về bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ và nhận tư vấn trực tiếp từ bác sĩ Chiêm Quốc Thái, cô đã quyết định lựa chọn nơi đây để một lần nữa nâng cấp nhan sắc của mình.

Á hậu Kiều Loan chia sẻ: "Trước khi có được diện mạo hiện tại, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã tư vấn cho tôi rất kỹ và tận tình, giải thích rõ ràng, dễ hiểu về từng phương pháp sử dụng. Bác sĩ còn đặc biệt chú trọng không chỉ vấn đề thẩm mỹ mà còn phải đảm bảo cả sự an toàn cho tôi khi thực hiện. Tôi thực sự hoàn toàn an tâm khi can thiệp thẩm mỹ tại bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ".

Một trong những hotgirl đời đầu đình đám - Lilly Luta cũng lựa chọn bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ để thực hiện nâng ngực nội soi. Sau khi tìm hiểu, Lilly Luta cho biết: "Tôi được bác sĩ tư vấn đây là phương pháp tác động trực tiếp và làm tăng kích thước vòng một bằng cách đặt các loại túi ngực phù hợp bằng hệ thống thiết bị nội soi chuyên dụng. Đầu thiết bị có gắn camera với khả năng phóng đại hình ảnh cấu trúc khoang ngực giúp bác sĩ dễ dàng quan sát, thao tác nhanh chóng và đảm bảo an toàn, giảm thiểu xâm lấn và giảm nguy cơ tổn thương suốt quá trình thực hiện. Vậy nên, tôi hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn phương pháp này để nâng cấp vòng 1 của mình".

Ngoài nâng ngực nội soi, Lilly Luta còn cắt mí, nâng mũi, gọt góc hàm, nâng cằm tại bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ

Người mẫu Tuệ Như cũng lựa chọn nâng ngực nội soi. Sau phẫu thuật nâng ngực, những đường cong hút mắt, tròn đầy khiến người đẹp trở nên cuốn hút khó cưỡng hơn bội phần.

Không chỉ phái nữ, nam giới cũng đặc biệt quan tâm đến các phương pháp thẩm mỹ bởi dù có ở giới tính nào thì nhu cầu làm đẹp cho bản thân và cho người khác cũng là một nhu cầu cần đúng đắn.

Sau nâng mũi và cắt mí, điện ảnh Việt có thêm những bộ phim với hình ảnh một diễn viên Thiên Bảo trẻ trung hơn, nam tính hơn

Trên đây chỉ là một số trong số rất nhiều khách hàng đã tìm đến bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ để can thiệp thẩm mỹ. Suốt hơn 14 năm hoạt động của mình, bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ với sự dẫn dắt chuyên môn của bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên của hàng nghìn khách hàng. Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ không chỉ sở hữu hệ thống máy móc, trang thiết bị cùng cơ sở vật chất hiện đại mà còn có đội ngũ bác sĩ với kinh nghiệm chuyên môn cao, đứng sau vẻ đẹp "xao động lòng người" của hàng loạt nam nữ mỹ nhân nổi tiếng.

