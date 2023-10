Bên trong siêu biệt thự của Huyền Baby: Đèn chùm ở phòng khách siêu lộng lẫy, thiết kế style tân cổ điển không điểm nào chê

Tập mới nhất của House Are You? là chuyến ghé thăm đầy thú vị đến siêu biệt thự của doanh nhân Huyền Baby và ông xã Quang Huy. Được biết, đây là số đầu tiên của House Are You? đến với một căn biệt thự có diện tích ''khủng'', đồng thời cũng là lần đầu tiên mà Huyền Baby khoe trọn không gian sống của gia đình với khán giả.

Theo nữ doanh nhân chia sẻ, biệt thự của gia đình có tổng diện tích 400m2 bao gồm cả sân vườn. Căn nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, lược bỏ tất cả sự rườm rà để hướng đến vẻ đẹp trang nhã, sang trọng. Toàn bộ mặt ngoài và mặt trong của ngôi nhà được sơn gam màu trắng kết hợp các các chi tiết hoa văn tinh tế giúp không gian thêm phần thu hút và đẳng cấp.

''Mình và ông xã thích rất nhiều style, nhưng có lẽ tân cổ điển vẫn là phong cách phù hợp nhất với khu vườn.'' - Huyền Baby trao đổi cùng host Kiên Hoàng.

Phòng khách có diện tích lớn nhất trong không gian tầng 1 của căn nhà

Phòng khách của căn nhà được thiết kế ở giữa trung tâm với một bộ sofa nhung màu ghi. Nổi bật nhất là chiếc đèn chùm có kiểu dáng bắt mắt được trưng ở phòng khách giúp không gian thêm bừng sáng và nổi bật. Tại khu vực bàn ăn, Huyền Baby cũng sử dụng đèn trần để tạo sự hài hòa trong thiết kế và màu sắc. Được biết, các thiết bị và đồ nội thất trong khu vực này được vợ chồng Huyền Baby lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, tuy không quá đắt đỏ nhưng nhất định phải phù hợp và đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình.

''Mình nghĩ đồ nội thất trong nhà không cần quá đắt tiền, miễn là khi sử dụng trong nhà sẽ mang đến một tổng thể đẹp. Vợ chồng mình cũng khá kỹ tính trong việc lựa chọn, cũng có thiết kế sau đấy là tìm những món đồ nội thất phù hợp với bản thiết kế và căn nhà của mình''.

Các món đồ nội thất trong nhà Huyền Baby không hề đắt đỏ như mọi người nghĩ

Toàn bộ không gian được sơn tông màu trắng vô cùng tinh tế và thanh lịch

Căn nhà được ''sưởi ấm'' bằng chiếc đèn chùm sang trọng

Khu vực bàn ăn cũng được lắp thêm đèn trùm nhỏ

Chiếc piano cũng được coi là món đồ decor tô điểm cho ngôi nhà thêm ''nghệ''

Với kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh mảnh khách sạn, cả Huyền Baby và ông xã đều nắm được những khía cạnh cần thiết khi thiết kế và xây nhà. Ngoài ra, vì công ty có đội ngũ thiết kế và xây dựng riêng nên việc hoàn thiện căn nhà diễn ra khá nhanh.

Ngoài phòng khách, không gian nhà bếp và phòng thay đồ của Huyền Baby cũng gây bất ngờ bởi độ xa hoa và sang xịn. Khu vực phòng thay đồ là không gian dành riêng cho việc trưng bày và cất giữ các món đồ thời trang của Huyền Baby. Nữ doanh nhân cho biết, cô rất thích mặc váy và một vài món trong này là do bạn bè, người thân tặng nên cô vô cùng trân quý.

Không gian phòng thay đồ siêu lộng lẫy của Huyền Baby

Trong tủ đồ có rất nhiều món đắt tiền mà Huyền Baby yêu thích

Khu vực bàn trang điểm của Huyền Baby

Tại phòng bếp, Huyền Baby trang bị một hệ tủ lớn để cất giữ đồ đạc, ngoài ra còn có rất nhiều đồ gia dụng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Đáng nói, các item mà gia đình Huyền Baby sử dụng đều có giá tương đối hợp lý, không quá đắt đỏ như cô chia sẻ trước đó.

Căn bếp nhỏ nhưng vô cùng hiện đại của nữ doanh nhân

Các thiết bị trong bếp đều có màu đen - xám

Gia đình Huyền Baby đang sử dụng mẫu máy ép chậm của thương hiệu Hurom. Sản phẩm có thiết kế trục ép mới vừa ép lại vừa lọc để cho ra thành phẩm nước ép, smoothie và kem hoa quả, đồng thời giúp việc tháo, lắp và vệ sinh máy đơn giản, nhanh chóng hơn. Giá bán niêm yết của mẫu máy này rơi vào khoảng 14 triệu đồng.