4 mẫu chân váy dài thanh lịch và tôn dáng đang thịnh hành

Bước sang mùa lạnh, chân váy dài vẫn là món thời trang nên có trong tủ đồ. Ưu điểm của chân váy dài là sự nữ tính, bay bổng, giúp vẻ ngoài của người diện trở nên nổi bật hơn. Ngoài ra, chân váy dài còn che nhược điểm đôi chân hiệu quả, đồng thời tôn dáng cao ráo nếu bạn lựa chọn khéo. Khi đi mua sắm, chị em có thể bắt gặp rất nhiều kiểu chân váy dài khác nhau. Và để phong cách thời trang mùa thu 2023 trở nên sành điệu hơn, các nàng hãy tham khảo 4 mẫu chân váy dài đang thịnh hành.

Chân váy xếp ly bản to

Chân váy xếp ly bản nhỏ đã trở nên quen thuộc đối với chị em. Chân váy xếp ly bản nhỏ vẫn chuẩn mốt nhưng ở hiện tại, phiên bản này đang bị "chiếm sóng" bởi chân váy xếp ly to bản. Đây là mẫu chân váy nổi bật, giúp tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục. Ngoài ra, thiết kế chân váy xếp ly to bản còn phảng phất nét cổ điển, nhờ đó mà giúp vẻ ngoài của người diện trở nên sang trọng, thanh lịch hơn.

Các quý cô sành điệu thường chọn chân váy xếp ly to bản mang tông màu trung tính như đen, xám, nâu hoặc be, rồi kết hợp với áo nhã nhặn. Cách phối đồ này đơn giản nhưng lại là "bảo chứng" cho vẻ ngoài tinh tế.

Chân váy đen

Chân váy đen là món thời trang cơ bản trong tủ đồ. Dẫu vậy, mẫu chân váy vẫn chưa lỗi mốt, thậm chí còn đang phủ sóng phong cách của các quý cô sành điệu. Chân váy màu đen rất dễ phối đồ. Món thời trang này tạo sự cân bằng và hài hòa cho tổng thể trang phục.

Muốn có được vẻ ngoài tao nhã, chị em hãy kết hợp chân váy đen với áo sơ mi trắng dài tay hoặc áo thun hay áo len màu nhã nhặn. Nổi bật hơn là công thức chân váy đen và áo màu sắc hoặc áo họa tiết, rồi hoàn thiện bằng mẫu giày thời thượng như sneaker trắng, boots da hay giày Mary Jane ngọt ngào. Chân váy đen là món thời trang phù hợp để diện từ công sở ra phố.

Chân váy denim

Chân váy denim đã trở thành xu hướng từ mùa hè năm nay, và vẫn rất thịnh hành ngay cả khi bước sang mùa thu. Chân váy denim dáng dài không chỉ có sự trẻ trung, bụi bặm, mà còn ghi điểm nữ tính. Các quý cô sành điệu ưu tiên chân váy denim dáng suông hoặc xẻ tà. Những phiên bản này tạo sự chỉn chu, gọn gàng cho outfit, đồng thời tôn dáng cao ráo. Chân váy denim có thể kết hợp ăn ý với áo thun dài tay, áo len cộc tay để tạo nên bộ trang phục chuẩn sành điệu, nhưng không kém phần tinh tế.

Chân váy màu be

Chị em không nên bỏ qua chân váy màu be khi mua sắm cho tủ đồ mùa lạnh. Chân váy màu be có sự trang nhã nhưng cũng rất trẻ trung, tươi tắn. Ngoài ra, chân váy màu be còn dễ phối đồ và tạo sự hài hòa cho tổng thể trang phục. Có nhiều phiên bản chân váy màu be mà chị em có thể tham khảo, như là chân váy suông, chân váy chữ A hoặc chân váy xẻ tà nổi bật. Khi diện chân váy màu be, sơ vin là thao tác không thể thiếu vì giúp "ăn gian" chiều cao và cộng thêm điểm thanh lịch cho người diện.