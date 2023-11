Bên trong công viên đầu tiên trên thế giới lấy bối cảnh từ bộ phim hoạt hình "Frozen"

Mùa lễ hội năm nay, du khách từ khắp nơi trên thế giới đang lên kế hoạch đến với xứ Cảng Thơm để có cơ hội gặp gỡ những nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Elsa và Anna trong bộ phim "Frozen", hay nhân vật BE@RBRICK và Hoàng tử Bé (Le Petit Prince).

Theo Tổng cục Du lịch Hồng Kông, Hồng Kông sẽ thắp sáng mùa lễ hội với muôn vàn hoạt động đa dạng cho mọi lứa tuổi cùng các nhân vật được yêu thích. Đặc biệt vào ngày 20/11 vừa qua, sự trình làng "The World of Frozen" - công viên đầu tiên trên thế giới lấy bối cảnh từ bộ phim Frozen khiến nhiều du khách thích thú và hào hứng muốn khám phá.

Đây là công viên đầu tiên và lớn nhất trên thế giới được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình "Frozen".

Đến với "The World of Frozen", du khách sẽ có cơ hội gặp gỡ những nhân vật và cảnh quay nổi tiếng từ bộ phim rất được yêu thích của Disney.

Không những thế, du khách còn có thể khám phá phép màu và khung cảnh lung linh của vương quốc nổi tiếng Arendelle, ngọn núi North Mountain hay vịnh Arendelle, tất cả đều được tái hiện ngay tại đảo Lantau.

"The World of Frozen" hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những kỷ niệm khó quên và những trải nghiệm đa giác quan có một không hai thông qua nhiều trò chơi thú vị như chuyến tàu "Frozen Ever After" hay tàu lượn "Wandering Oaken's Sliding Sleighs" đưa du khách đến với khu rừng Arendelle đẹp như tranh vẽ, hay trở thành một phần của câu chuyện với sân khấu "Playhouse In The Woods" sâu thẳm trong khu rừng Arendelle.

Từ ngày 24/11 đến 1/1, Hong Kong WinterFest, do Tổng cục Du lịch Hồng Kông tổ chức, sẽ diễn ra trong khuôn viên Harbourside Lawn West tại công viên nghệ thuật Art Park ở Khu Văn hoá Tây Cửu Long. Màn trình diễn pháo hoa ven biển thắp sáng bầu trời Hồng Kông với những hình ảnh đầy màu sắc mùa lễ hội sẽ diễn ra trong 8 đêm của tháng 12 (9, 10, 16, 17 và từ 23 đến 26/12). Đây sẽ là địa điểm chụp hình mà du khách không thể bỏ lỡ tại thị trấn Giáng Sinh. Điểm nhấn của lễ hội này chính là cây thông Noel khổng lồ cao 20 mét gồm 6 tầng được trang trí bằng những dây đèn lấp lánh và một ngôi sao rực rỡ trên đỉnh cây, tạo nên bức tranh rực rỡ, thắp sáng cả vùng hồ Victoria đầy bình yên và hi vọng.

Ngoài ra, trước mùa Giáng sinh, vùng biển này vẫn rất rộn ràng sôi nổi với các hoạt động giải trí và thức ăn ngon khi hoàng hôn xuống. Đặc biệt, vào các dịp cuối tuần của tháng 11, tại đây sẽ có những đêm nhạc WestK Nightscapes miễn phí, cùng những ưu đãi hấp dẫn từ các nhà hàng, quán cà phê và xe đẩy thức ăn trong khu vực.

Một sự kiện lễ hội mùa đông tuyệt vời tại AIA Carnival Hong Kong cũng đã quay trở lại từ ngày 21/2/2023 đến ngày 25/2/2024. Đây là một sự kiện đã trở thành truyền thống và rất được yêu thích của Hồng Kông, lễ hội này hứa hẹn những chuyến đi kì thú, những trò chơi thú vị, hấp dẫn và những sắp đặt tương tác - bao gồm các địa điểm chưa từng xuất hiện trước đây tại thành phố - cùng với hơn 1 triệu đồ chơi nhồi bông. Không khí lễ hội sẽ được nâng cao hơn nữa với các tiết mục biểu diễn trên đường phố, các quầy thức ăn ngon và các tiết mục giải trí trực tiếp ấn tượng trên sân khấu trung tâm.