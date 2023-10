Bên trong căn phòng đi thuê xinh xắn của cô gái độc thân

Trang trí nhà thuê xinh xắn vì không muốn sống “tạm bợ"

Thường thì khi đã sở hữu căn nhà riêng, mọi người mới có nhu cầu chăm chút cho không gian sống vì sợ lãng phí tiền bạc nếu sau này có chuyển đi. Tuy nhiên, hãy thử đến thăm căn phòng của An An (SN 1992, thiết kế đồ hoạ) để lắng nghe quan điểm hay ho của cô nàng: Ai bảo cứ ở nhà thuê là chấp nhận sống tạm bợ và xuề xoà?

Căn phòng đi thuê xinh xắn của An An (Nguồn: @an.28.5)

An An - chủ nhân của căn phòng

Được biết, An An đang thuê một căn phòng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, với tổng giá thành 6.5 triệu đồng/tháng, đã bao gồm chi phí điện nước. Căn nhà có diện tích 30m2 và gác lửng rộng 12m2.



Nói về cơ duyên biết đến căn phòng, An An kể lại: “Trong một lần đến thăm bạn (chủ cũ của căn phòng hiện tại), mình được nhìn ngắm kĩ không gian, trải nghiệm ở đó xem có bị nóng quá khi có nhiều cửa kính không, được nghe kể về chủ nhà dễ thương ra sao... Ngay tại thời điểm đó, mình đã chấm nó trong đầu rồi và tưởng tượng nếu bản thân ở đây sẽ như thế nào. Và cơ duyên này đến với mình rất nhanh vì sau đó chỉ khoảng 2 tháng, bạn mình muốn chuyển lên tầng trên và An được kết nối với anh chị chủ nhà…”.

Theo quan điểm của An An, vì nhiều lý do nên cô chưa mua nhà riêng mà chọn thuê nhà. Và cô nàng cho rằng, dù có đi thuê thì căn phòng cũng là thế giới của riêng mình. Do đó, cô không thể để mọi thứ tạm bợ cho đến khi có căn nhà riêng mới chịu khó đầu tư cho không gian sống.

An An chia sẻ thêm: “Mình đang chọn chủ nghĩa độc thân, ít nhất tại thời điểm hiện tại. Sau một ngày làm việc, nói chuyện cùng đồng nghiệp và la cà quán xá cùng bạn bè, mình muốn được hồi phục năng lượng trong một căn phòng thiệt chill.

Đó là nơi có những chậu cây mình tự lựa chọn và chăm sóc, một chiếc bàn rộng để ngồi làm đủ thứ handmade như may vá, vẽ tranh, xỏ hạt, đan len, làm nến..., một góc kệ trưng những món đồ nhỏ xinh, một căn bếp màu trắng, mặt bàn vân gỗ chuẩn gu cá nhân, một chiếc giường trên gác lửng, nơi mà sáng sáng ngó xuống nhìn thấy chú mèo của mình cũng đang lim dim mở mắt…”.

Ở một mình nhưng cô gái vẫn đầu tư trang trí nhà cực xinh

Một điều hay ho là dù có căn phòng được trang trí đẹp nhưng thực tế số tiền An An bỏ ra cho khoản decor không gian sống chưa tới 500 ngàn đồng. Bởi ngoài việc sửa chữa một vài phần thô của nhà (dán lại mặt bếp, thêm rèm cửa), An còn tận dụng nội thất cũ và những đồ trang trí còn lại đều do cô tự tay làm và may vá.



Nói về bí quyết để trang trí nhà đẹp, An chia sẻ 2 mẹo:

- Thứ nhất, nuôi dưỡng đam mê decor qua việc tham khảo các hình ảnh trên mạng từ những nguồn chất lượng và phong phú như trang Pinterest (cô nàng chủ yếu lấy ý từ đây), cũng như hội nhóm trên Facebook về trang trí nhà cửa.

- Thứ hai, không nên vội vàng chốt đơn khi mua đồ trang trí. Bởi theo An An, bạn có thể cân nhắc kỹ về công năng, thẩm mỹ và độ bền của sản phẩm theo thời gian. Bởi có đôi khi, cô nghĩ chọn mua hàng đắt tiền hơn một chút sẽ đem lại lợi ích lâu dài hơn là nhắm mắt mua đại một món đồ cùng loại với giá thành rẻ hơn.

Điều cần lưu ý khi lựa chọn nhà thuê

Theo chia sẻ từ An An, khi đi tìm nhà thuê, cô đánh giá không gian sống theo nhiều tiêu chí là địa điểm, điều kiện an ninh của nơi ở, chủ nhà, vị trí và bố cục của căn phòng, chất lượng ánh sáng, cũng như một vài tiêu chí khác (sơ đồ đường điện về hệ thống nước, có thang máy hay không…).

Với căn phòng hiện tại, cô chấm chúng đạt 9/10 điểm vì những lý do: “Thứ nhất, căn phòng của mình nằm ở tầng 5, có độ cao vừa đủ để ngắm nhìn hoàng hôn. Bên cạnh đó, ở độ cao này nhà mình có thể tránh được muỗi và tạo cảm giác an toàn hơn vì phòng có nhiều cửa kính.

Tại nơi mình, chủ nhà cũng dễ thương và gần gũi. Anh chị còn ở ngay cùng toà nhà nên mình cảm thấy an tâm hơn vì đây cũng là nơi ở của họ. Thêm vào đó, căn phòng của mình chỉ đón chút ít ánh nắng bình minh vào buổi sáng và nhận được nhiều nắng nhất từ hướng tây là ban công hắt vô nên không gian sống tương đối mát mẻ.

Ngoài ra, điểm mình ưng ý nhất của căn phòng này là ít có phòng nào vừa có gác lửng, lại bài trí bếp được ngăn cách thành một không gian nhỏ khác. Mình còn có một ban công đón đủ ánh sáng mà không bị giới hạn bởi trần hay bức tường, dù phòng mình chưa phải nằm ở tầng cao nhất. Và cuối cùng, khi thuê căn phòng này, mình đã có sẵn một vài tiện nghi nhất định như chỗ đặt bếp và 2 máy lạnh".

Một vài hình ảnh khác của căn phòng

Hiện nay, nhiều người trẻ ngần ngại trang trí nhà đi thuê vì nỗi lo lãng phí nếu mai này họ chuyển đi. Còn với An An, cô nàng lại có những nhận định riêng: “An nghĩ lựa chọn này không sai, chỉ là không phù hợp với mình. Bởi lẽ mình ưu tiên thưởng thức từng khoảnh khắc mong muốn ở thời điểm hiện tại hơn là chờ đợi chúng trong tương lai.



Vì thế, mình từng chi một số tiền không nhỏ cho chuyện trang trí nhà cửa. Dĩ nhiên, mình không tiêu hết tiền cùng một lúc mà chọn tích lũy dần đồ đạc theo thời gian. Thêm vào đó, đồ An mua không phải là những món hàng quá cồng kềnh mà chúng đều dễ dàng tháo lắp, có thể gấp gọn và kích thước nhỏ xinh. Cũng vì thế, nếu ne mai có chuyển nhà đi, mình sẽ thuận lợi vận chuyển đồ đạc cũ và tái sử dụng trong căn nhà mới, nhờ đó không lo lãng phí tiền bạc và mất quá nhiều công sức vận chuyển đâu"