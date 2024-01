Bên trong căn hộ tối giản, ít đồ đạc của nam chính phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Na In Woo (1994) đang là cái tên nhận được nhiều chú ý sau khi trở thành nam chính của bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband). Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Na In Woo đã gặt hái được những thành công nhất định trên con đường sự nghiệp, cũng như có khối gia sản riêng.

Na In Woo là nam chính của bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đang nhận được nhiều chú ý

Ngoài đời thường, nam diễn viên là người kín tiếng và hạn chế chia sẻ đời sống riêng tư trên mạng xã hội. Một trong những lần hiếm hoi anh chia sẻ về cuộc sống cá nhân và không gian sống của căn hộ đầu tiên là trên sóng chương trình 1 Night 2 Day (Một Ngày Hai Đêm).



Khi đến thăm nhà Na In Woo, nhiều thành viên của 1 Night 2 Day đã cùng nhận định nam diễn viên là mẫu người điển hình theo đuổi chủ nghĩa Minimalist Lifestyle (lối sống tối giản). Căn hộ của anh rộng rãi nhưng vô cùng ít đồ đạc. Đơn cử như khi bước chân vào phòng thay đồ của Na In Woo, các khách mời cảm thán dù là diễn viên song anh chàng có rất ít quần áo và phụ kiện. Hay khi ở khu vực bếp, tủ lạnh của Na In Woo cũng chỉ có một số thực phẩm và đồ uống bổ sung protein.

Tối giản là cách sống cắt giảm đồ dùng xuống đến mức tối thiểu, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết. Tuy không có nhiều đồ nội thất, song căn hộ của Na In Woo vẫn tiện nghi và phù hợp với chàng trai sống độc thân.

Các khu vực trong nhà có màu trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác hiện đại và gọn gàng. Căn hộ được chia thành từng khu vực chức năng riêng như phòng khách, phòng chơi game và đựng nhạc cụ, phòng ngủ, phòng bếp và phòng thay đồ.

Một điểm đặc biệt của căn hộ là được trang bị nhiều lớp khoá, đồng thời từ bên trong gia chủ có thể quan sát khuôn mặt của người bấm chuông. Nhiều cư dân mạng xem chương trình đã cho rằng đây là yếu tố cần thiết với căn hộ của người nổi tiếng, khi đã có nhiều vụ fan cuồng xâm nhập trái phép vào không gian sống của thần tượng.

Phòng khách của nhà Na In Woo không quá rộng và có ít đồ đạc

Phòng thay đồ được nhận xét chứa đựng quá ít trang phục và phụ kiện so với một diễn viên

Phòng chơi game và đựng nhạc cụ của Na In Woo. Được biết trước khi rẽ hướng làm diễn viên, anh chàng từng có thời gian được đào tạo để trở thành 1 idol

Phòng ngủ

Chiếc giường vô cùng rộng rãi của nam diễn viên cao 1m88