Beckham tag thẳng tên con trai cả để nói hết lòng mình giữa mâu thuẫn đỉnh điểm , "gương vỡ đã lành" rồi đây!

"Điều quan trọng nhất và cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của bố, là được làm bố của các con. Bố luôn tự hào về các con. Xin lỗi các con. Như bố vẫn thường nói mỗi ngày: "Bố sẽ luôn ở bên các con, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa".

Đó là những chia sẻ từ đáy lòng của người làm cha - David Beckham. Đây là những chia sẻ của huyền thoại bóng đá Beckham nhân ngày của cha. Dòng trạng thái của Beckham lập tức thu hút dân tình bởi thời gian qua mâu thuẫn gia đình anh đã đạt đến mức đỉnh điểm. Đặc biệt cách Beckham tag thẳng tên con trai Brooklyn Beckham trong bài viết giữa lúc con trai và vợ như muốn tách biệt khỏi gia đình.

Loạt ảnh hồi nhỏ của các con được David Beckham chia sẻ lên mạng xã hội. David cảm ơn vì đã được sinh ra và được làm cha của những đứa trẻ mà anh tự hào

Cách Beckham viết lời xin lỗi và khẳng định "sẽ luôn ở bên các con dù có chuyện gì xảy ra" như một lời đanh thép với vợ chồng con trai cả dù có rạn nứt, mâu thuẫn nhưng Beckham vẫn ở đó rộng vòng tay đón các con trở về.

Trong tuần qua, cái tên David Beckham không chỉ phủ sóng truyền thông quốc tế bởi tước hiệu hiệp sĩ danh giá mà còn vì những lùm xùm nội bộ gia đình. Ở tuổi 50, cựu danh thủ nước Anh chính thức được phong tước "Sir" trong lễ King's Birthday Honours do Vua Charles III chủ trì đánh dấu cột mốc rực rỡ nhất kể từ khi ông nhận huân chương OBE năm 2003. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang ấy lại là khoảng trống đáng buồn khi con trai cả Brooklyn Beckham cùng vợ là Nicola Peltz vắng mặt trong cả lễ phong tước lẫn tiệc sinh nhật lần thứ 50 của ông.

Nguồn tin từ Page Six tiết lộ, Brooklyn và Nicola đã "ngắt liên lạc hoàn toàn" với gia đình Beckham vì cảm thấy bị "cho ra rìa" khi không được thông báo trực tiếp về lễ phong hiệp sĩ của bố. Thêm vào đó, họ cũng không góp mặt trong sự kiện sinh nhật đình đám của David hồi tháng 5, điều gây nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Có lời đồn rằng mâu thuẫn bắt nguồn từ chuyện Brooklyn từng yêu cầu loại bỏ người yêu cũ của em trai Romeo – DJ Kim Turnbull khỏi danh sách khách mời, nhưng không được gia đình chấp nhận. Bên cạnh đó vợ Brooklyn cũng "cơm không lành canh không ngọt" với mẹ chồng Victoria Beckham.

Lễ Giáng sinh 2024 là sự kiện cuối cùng gia đình Beckham tề tựu đầy đủ các thành viên

Dẫu vậy, giữa những đồn đoán và căng thẳng, gia đình Beckham vẫn không quên thể hiện tình yêu thương nhân dịp Ngày của Cha (Father's Day). Trên Instagram, Victoria Beckham đăng đoạn video các con hát mừng bố với caption: "Happy Father's Day to the best daddy there is!". Cả Romeo và Cruz cũng lần lượt bày tỏ niềm tự hào dành cho người cha của mình: "So proud of you, dad!", "I love you, dad!". Điều đáng chú ý là David Beckham đã nhắc đến cả Brooklyn và Nicola, như một động thái hàn gắn sau nhiều tháng im lặng. Không ai rõ liệu rạn nứt có thể được hàn gắn sớm hay không, nhưng hành động nhỏ ấy từ David cho thấy anh vẫn luôn giữ cửa trái tim rộng mở với con trai cả.