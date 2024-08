Beauty Blogger Mai Trinh mách nước bí quyết sử dụng TPCN đúng cách

Trong video mới nhất về những sản phẩm TPCN mình yêu thích nhất, Mai Trinh vừa chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân vừa đưa ra những lưu ý khi sử bổ sung dinh dưỡng. Cô nàng không quên nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc chủ động tìm hiểu TPCN sao cho phù hợp với chế độ ăn hàng ngày của mình.

Beauty blogger Mai Trinh trong video chia sẻ về TPCN

Những lưu ý khi bổ sung vitamin C

Không chỉ là hoạt chất quen thuộc giúp chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, vitamin C còn hỗ trợ giảm thâm mụn và làm sáng da. Đây cũng là lý do TPBVSK DHC Vitamin C Hard Capsule nằm trong nhóm sản phẩm cô nàng yêu thích nhất.

Hàm lượng của mỗi viên uống là 500mg - tương đương với hàm lượng vitamin C có trong 25 quả chanh. Mai Trinh chia sẻ theo nhà sản xuất, liều lượng bổ sung vitamin C của DHC tối đa là 2 viên/ngày. Nhưng do hằng ngày còn bổ sung vitamin C từ thực phẩm nên nữ Beauty blogger chỉ uống mỗi ngày 1 viên sau ăn sáng.

Beauty Blogger Mai Trinh chia sẻ về những lưu ý khi sử dụng TPBVSK DHC Vitamin C Hard Capsule

"Đối với mình, khả năng hỗ trợ làm sáng da, mờ thâm nhanh của sản phẩm này là thật. Nếu da mọi người dễ ăn nắng, sẽ thấy dùng C giảm sự ăn nắng hơn. Tức là bổ sung C sẽ hạn chế tổn thương do tia cực tím. Và đối với các bạn đang có thâm đỏ sau nặn mụn cũng sẽ thấy vùng thâm nhanh sáng màu và nhanh lành hơn" – Mai Trinh tâm sự.



Bổ sung vitamin E giúp da ẩm mượt

Cùng với việc bổ sung vitamin C, Mai Trinh còn kết hợp sử dụng thêm vitamin E để giúp cấp ẩm, chống lão hóa và làm dịu da.

Mai Trinh cho biết: "Nếu da khô, kém đàn hồi thì có thể thử combo C Và E. Vitamin E sẽ cấp ẩm, giúp da căng mịn hơn, hỗ trợ hạn chế lão hoá da".

Cô chia sẻ thêm rằng vì là TPCN, nên để thấy rõ hiệu quả, người dùng cần kiên trì sử dụng.

Bổ sung kẽm cần lưu ý gì?

Bên cạnh các nhóm vitamin, kẽm cũng là một thành phần dinh dưỡng tham gia vào các hoạt động sống của cơ thể, hỗ trợ giúp tăng cường thể lực và bảo vệ sức khỏe. Với sản phẩm TPBVSK DHC Zinc, nàng Beauty Blogger chia sẻ thêm trong quá trình nuôi em bé đã được bác sĩ chỉ định bổ sung thêm kẽm định kỳ 2 lần/năm.

Beauty Blogger Mai Trinh chia sẻ về TPBVSK DHC Zinc

"Mình bổ sung Vitamin C 1 tháng nghỉ 1 tháng, Kẽm thì 3 tháng liên tục rồi dừng. Mọi người có thể tham khảo hoặc chủ động cân đối với tình trạng của bản thân". - Mai Trinh chia sẻ thêm.

Bằng những trải nghiệm cá nhân, Mai Trinh cho rằng các sản phẩm TPCN như vitamin E, C hay kẽm đều an toàn và lành tính cho cơ thể. Nếu sử dụng đúng cách, những sản phẩm này có thể hỗ trợ cân bằng chế độ ăn uống hàng ngày, giúp bổ sung dinh dưỡng bị thiếu hụt. Đối với những người có chế độ ăn uống đầy đủ, việc bổ sung TPCN có thể không cần thiết, nhưng với những người bận rộn, TPCN là giải pháp hữu hiệu.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, hãy lựa chọn nhãn hàng có uy tín, được kiểm nghiệm về chất lượng và đã được phân phối tại Việt Nam. Đồng thời, tìm hiểu kỹ về sản phẩm để chắc chắn không có thành phần gây dị ứng và hàm lượng dinh dưỡng phù hợp nhu cầu của bản thân.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

