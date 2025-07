Bé trai mắc kẹt trong máy gắp thú gây sốc

Một đoạn video từ camera giám sát đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc gây sốc khi một cậu bé vì quá tò mò và muốn lấy thú nhồi bông đã chui hẳn vào bên trong máy gắp thú, buộc cảnh sát và lực lượng cứu hỏa phải can thiệp giải cứu.

Cậu bé bị mắc kẹt trong máy gắp thú khi chui vào để lấy đồ chơi.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 7/7 (giờ địa phương) tại Trung tâm cộng đồng Mason, thành phố Mason, bang Ohio, Mỹ. Trong đoạn video được đài WDTN thu thập, cậu bé có vẻ như đi một mình, được nhìn thấy lang thang quanh khu vực trò chơi điện tử, trước khi chui đầu vào máng trượt giải thưởng và chui lọt vào bên trong máy gắp thú.

Cậu bé chui vào máy gắp thú.

Cảnh tượng kỳ quặc khiến một người qua đường vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy cậu bé đứng sừng sững giữa đống thú nhồi bông, bị mắc kẹt hoàn toàn trong không gian chật hẹp của chiếc máy.

Ngay lập tức, nhân viên trung tâm đã đẩy chiếc máy vào một cửa hàng gần đó và khóa cửa, trong lúc gần 10 nhân viên cứu hộ bao gồm cả cảnh sát và lính cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo các nguồn tin địa phương, chỉ sau vài phút, lực lượng chức năng đã tháo tấm ốp sau của máy và đưa cậu bé ra ngoài an toàn. Rất may, cậu bé không bị thương và hoàn toàn bình an sau cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ này.

Dù danh tính và độ tuổi chính xác của cậu bé chưa được tiết lộ, đoạn video vẫn thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ vì sự đáng yêu lẫn liều lĩnh của "thợ săn kho báu" nhí này.

Được biết, chiếc máy gắp thú đã hoạt động trở lại vào cuối ngày hôm đó, và sự cố không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động chung của trung tâm. Tuy nhiên, vụ việc đặt ra những câu hỏi về mức độ an toàn xung quanh các thiết bị trò chơi điện tử dành cho trẻ em, đặc biệt trong môi trường công cộng.