Bé trai khóc thét khi rơi thẳng từ mái nhà xuống đất: Đoạn camera khiến gia chủ run rẩy

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tượng vụ tai nạn hi hữu xảy ra tại nhà dân do camera an ninh ghi lại khiến nhiều người giật mình thảng thốt.

Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra vào ngày 4/2 vừa qua tại một gia đình tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong lúc ngôi nhà không có ai, một bé trai bất ngờ rơi từ trên mái nhà xuống đất. Sau cú rơi mạnh đã khiến bé trai đau đớn, hoảng sợ khóc thét, liên tục lăn lộn trên sàn nhà.

Nhưng sau đó, do gia chủ đi vắng không có người lớn xuất hiện nên bé trai đã từ từ đứng dậy và đi lại xung quanh. Tại hiện trường, nhiều mảnh nhựa vỡ cũng đã rơi xuống và vương vãi khắp nơi.

Đoạn clip ghi lại toàn cảnh sự việc sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người lo lắng cho tình hình sức khỏe của bé trai gặp nạn nói trên. Đồng thời, không ít người cũng đã lên tiếng phê bình người lớn đã chểnh mảng, không chú ý trông trẻ cẩn thận dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Vietnamnet, chị Thanh Huế (30 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết địa điểm trong đoạn video trên là một kho chứa hải sản của nhà chị, những ngày gần đây vẫn luôn đóng cửa.

“Khi xem camera và thấy cảnh này, vợ chồng tôi run rẩy. Khi hỏi han xung quanh, tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện”, chị Huế nói.

Được biết, bé trai trong đoạn clip là họ hàng của người hàng xóm ở cạnh nhà. Bé trai cùng 1 số bé khác leo lên tầng 2 mà người lớn không hề hay biết.

"Bé trai hiếu động leo từ lan can tầng 2 sang mái nhà, vô tình giẫm phải tấm hứng sáng nên bị thụt xuống sàn nhà. Lúc bé trai chơi trên tầng 2 thì nhóm người lớn đang ăn uống ở tầng 1”, chị Huế chia sẻ.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng cho biết sau khi xảy ra sự việc bé trai đã được ông bà cho đi khám và chụp chiếu cẩn thận nhưng may mắn sức khỏe không gặp vấn đề gì.