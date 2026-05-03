Bé trai 7 tuổi đang khỏe mạnh bỗng tử vong, người cha bật khóc vì lỗi "chí mạng" nhiều người bỏ qua

Một chuyến đi nghỉ dưỡng mừng sinh nhật tại Ý đã biến thành bi kịch đau lòng khi bé Gabriele Petrucci 7 tuổi tử vong do bị kẹt trong hệ thống ống hút của bể bơi tại khu nghỉ dưỡng Castelforte.



Sự việc xảy ra ngày 18/4, khi gia đình đưa Gabriele đến khu phức hợp chăm sóc sức khỏe để tổ chức sinh nhật muộn cho em. Trong lúc vui chơi ở khu vực nước nông cùng mẹ, bé bất ngờ biến mất chỉ trong vài giây, khi người cha đứng gần đó không kịp phát hiện.

Ông Antonello, cha của nạn nhân, bàng hoàng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nhìn thấy con trai bị hút chặt vào ống hút của bể bơi. Ông lập tức lao xuống nước cố gắng cứu con bằng tay không, trong khi nhiều người khác cũng nhanh chóng hỗ trợ. Tuy nhiên, dù nỗ lực giải cứu, bé trai vẫn không thể thoát ra do lực hút quá mạnh.

Chỉ khi hệ thống bơm nước được tắt, mọi người mới đưa được Gabriele lên bờ. Tuy nhiên, tình trạng của em đã quá nguy kịch. Dù được hồi sức khẩn trương, cậu bé không qua khỏi.

Theo điều tra ban đầu, khu vực ống hút của bể bơi được cho là không có lưới bảo vệ an toàn hoặc đã bị thiếu sót trong lắp đặt. Hiện cơ quan chức năng tại Cassino đang mở cuộc điều tra để làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc.

Gia đình nạn nhân cho rằng đây là một tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu hệ thống an toàn được đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Vụ việc đã gây rúng động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn tại các khu nghỉ dưỡng.

Những nguyên tắc an toàn khi cho trẻ đi bơi phụ huynh không nên bỏ qua

Vào mùa hè, phụ huynh thường cho con em mình đi bơi lội để giảm bớt sự nóng nực do thời tiết gây ra. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều trường hợp đuối nước nhất trong năm. Do đó, phụ huynh cần phải trang bị nguyên tắc an toàn khi cho trẻ đi bơi, tránh xảy ra trường hợp không mong muốn.

Lưu ý trước khi bơi

- Chuẩn bị thiết bị cần thiết: Phụ huynh cần phải chuẩn bị trước cho con em mình một số vật dụng cần thiết khi hoạt động bơi lội như: khăn lông, dầu gội, xà phòng tắm thuốc nhỏ mắt dầu nóng, quần áo bơi, kính và mũ bơi, phao...

- Chú ý đến phản ứng của trẻ với nước: Đặc biệt, trước khi xuống hồ bơi, nên cho trẻ tắm trước bằng nước sạch để theo dõi phản ứng của trẻ với nước. Nếu có một số biểu hiện bất thường như chóng mặt, loạng choạng tuyệt đối không cho trẻ xuống bể bơi lúc này. Do đây là thời điểm cơ thể không thể thích ứng với môi trường nước.

- Vận động trước khi bơi: Khi trẻ đang đổ mồ hôi hoặc ăn no cũng không được cho xuống nước. Bởi vì nhảy ngay xuống nước mát lúc này, rất dễ bị cảm lạnh đột ngột. Để tránh rủi ro như chuột rút cần tập cho trẻ thói quen làm nóng cơ thể trước khi bơi bằng một số động tác thể dục.

- Tuyệt đối không tạo tâm lý cho trẻ: Nếu con bạn có kỹ năng bơi chưa thuần thục nên cho đến những bể bơi dành cho thiếu nhi. Đặc biệt, không được đẩy mạnh trẻ xuống hồ bơi, điều này sẽ tạo nên tâm lý sợ nước và không dám đi bơi vào những lần tiếp theo. Nếu trẻ đang bị đau mắt viêm tai, mũi, họng, tắc mũi sổ mũi tạm thời không nên bơi lội.

Những lưu ý trong quá trình bơi

- Không được để trẻ ở dưới nước quá lâu: Để cơ thể tránh bị nhiễm lạnh và những hóa chất ở bể bơi không làm ảnh hưởng đến da trẻ, phụ huynh chú ý không được để trẻ ở dưới nước quá lâu. Bảo vệ mắt, tai, mũi, họng: dặn trẻ không nên uống nước bể bơi, đặc biệt tránh nước ở bể bơi xâm nhập vào miệng.

- Phải có người lớn quan sát: Đối với những em mới tập bơi, phải có tổ chức, có người hướng dẫn, thực hiện nội quy, giờ giấc, kỷ luật tốt. Những em đã biết bơi cũng phải bơi điều độ, vừa sức vì tai nạn chết đuối không chỉ xảy ra với người không biết bơi.

- Không nên để trẻ bơi dưới nước quá 30 phút.

Những lưu ý sau khi bơi

- Cách tránh nhiễm gió lạnh: Ngay sau khi trẻ lên bờ, cần choàng khăn lên cơ thể để tránh nhiễm gió lạnh và dùng nước sạch hoặc nước súc miệng để làm sạch khoang miệng. Điều này giúp kịp thời loại bỏ vi khuẩn còn đang lưu lại trên bề mặt khoang miệng, tránh không những vi khuẩn này xâm nhập sâu hơn vào cơ thể.

Tắm kỹ bằng nước sạch: Việc này để tránh nhiễm bẩn từ nước hồ bơi. Xoa đều dầu nóng lên phần huyệt, lau khô tai cho trẻ, nhỏ mắt, mũi và tai bằng nước muối sinh lý hay thuốc sát trùng nhẹ.

- Không nên làm sạch tai bằng bông ráy tai hoặc bất kỳ vật nào khác.

Minh Hoa (t/h)