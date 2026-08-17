Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị cọc hàng rào xuyên qua bụng - tầng sinh môn, bác sĩ Việt Đức 4 giờ giành lại sự sống

Để đưa được cháu bé đến bệnh viện, gia đình đã phải dùng máy cưa cắt hàng rào và giữ nguyên phần cọc sắt nằm trong cơ thể mang đến bệnh viện. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến cả gia đình vô cùng hoảng loạn. Bố mẹ cháu bé thậm chí không đủ bình tĩnh để theo con vào phòng cấp cứu...

Bệnh nhi vào viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Đây là tình trạng đặc biệt nguy kịch, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu bé. Tua trực đã kích hoạt báo động đỏ phối hợp đa chuyên khoa: Nhi, Tim mạch, Tiêu hóa, Tiết niệu, Chấn thương… để cấp cứu cho bệnh nhi. Cháu bé được chuyển ngay vào phòng mổ.

Tai nạn hy hữu xảy ra

Theo người nhà kể lại, bệnh nhi không may gặp tai nạn sinh hoạt ngã cao khoảng 10m bị cọc hàng rào đâm xuyên thấu vùng bụng - tầng sinh môn. Để đưa được cháu bé đến bệnh viện gia đình đã phải dùng máy cưa cắt hàng rào và giữ nguyên phần cọc sắt nằm trong cơ thể mang đến bệnh viện. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến cả gia đình vô cùng hoảng loạn. TS.BS Bùi Thanh Phúc (Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa) chia sẻ: "Bố mẹ cháu bé thậm chí không đủ bình tĩnh để theo con vào phòng cấp cứu mà phải nhờ người thân đưa cháu đến bệnh viện".

PGS.TS Lưu Quang Thùy – Giám đốc Trung tâm & Hồi sức Ngoại khoa. (Ảnh: BV)

Báo động đỏ phối hợp đa chuyên khoa

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là trường hợp đa chấn thương cực kỳ nặng với dị vật lớn xuyên qua ổ bụng, có nguy cơ gây tổn thương đồng thời nhiều cơ quan quan trọng như đường tiêu hóa, hệ tiết niệu, cơ xương khớp và hệ thống mạch máu lớn. TS.BS Bùi Thanh Phúc (Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa) cho biết: "Đây là một thách thức rất lớn đối với ê-kíp trực cấp cứu bởi người bệnh là trẻ nhỏ với những tổn thương đặc biệt phức tạp. Thời gian có ý nghĩa quyết định, mỗi phút trì hoãn đều có thể làm giảm cơ hội cứu sống. Việc rút ngắn tối đa thời gian từ khi tiếp nhận đến khi phẫu thuật là yếu tố quyết định để cứu sống bệnh nhi".

Trước tình huống khẩn cấp, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, bệnh nhi được đẩy thẳng vào phòng mổ cấp cứu và gần như không có thời gian trì hoãn. Đồng thời, sự phối hợp đa chuyên khoa cùng các chuyên gia đầu ngành và cố vấn chuyên môn được huy động khẩn cấp gồm: Chuyên khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Chuyên khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh, Chuyên khoa Gây mê Hồi sức… cùng phối hợp xử trí.

Không khí phòng mổ "căng như dây đàn"

Ngay sau khi được đẩy thẳng vào phòng mổ cấp cứu bệnh nhi vừa được hồi sức tích cực, đồng thời cùng lúc đánh giá các tổn thương đe dọa tính mạng. Mỗi ê-kíp trong phòng mổ cấp cứu đảm nhiệm một lĩnh vực chuyên môn riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu kiểm soát nhanh nhất các tổn thương và cứu sống cháu bé.

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 4 giờ trong không khí căng thẳng. Ngay sau dị vật được lấy ra các phẫu thuật viên tiến hành xử trí hàng loạt thương tổn phức tạp: Khâu vết thương ruột non, khâu cổ bàng quang, đặt dẫn lưu niệu đạo, mở thông bàng quang, làm hậu môn nhân tạo, khâu phục hồi cơ thắt ngoài, đồng thời lau rửa và dẫn lưu ổ bụng. Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, bước đầu bệnh nhi đã vượt qua được tình trạng nguy kịch.

Hồi sức trẻ đa chấn thương: "Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ"

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục hồi sức, thở máy và theo dõi sát chức năng các cơ quan. Đây được đánh giá là giai đoạn vô cùng khó khăn bởi hồi sức cho trẻ em luôn phức tạp hơn rất nhiều so với người lớn.

PGS.TS Lưu Quang Thùy (Giám đốc Trung tâm & Hồi sức ngoại khoa) cho biết: "Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Mọi chỉ số điều trị từ chiến lược thở máy, thể tích khí lưu thông, huyết động, dịch truyền đến sử dụng thuốc đều phải được tính toán chính xác theo cân nặng, lứa tuổi và đặc điểm sinh lý của từng trẻ. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị".

Nụ cười hồn nhiên đã trở lại trên gương mặt trẻ thơ. (Ảnh: BV)

Bên cạnh đó, bệnh nhi bị đa chấn thương nặng nên nguy cơ suy đa tạng, rối loạn đông máu và nhiễm khuẩn luôn hiện hữu. Vì vậy, các bác sĩ phải theo dõi liên tục từng chỉ số sinh tồn, đánh giá sát mọi diễn biến để kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị.

Nụ cười hồn nhiên đã trở lại trên gương mặt trẻ thơ

Sau khoảng 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, trả lời được các câu hỏi của bác sĩ, vận động bình thường.

Điều đặc biệt khi tỉnh lại, sự có mặt của cha mẹ và người thân cũng đóng vai trò quan trọng. Với một cháu bé vừa trải qua một tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tình cảm, sự chăm sóc và cảm giác an toàn từ gia đình giúp trẻ ổn định tâm lý, phối hợp tốt hơn trong quá trình hồi phục. Hiện bệnh nhi đã được chuyển về khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh để tiếp tục theo dõi và đánh giá quá trình hồi phục.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến trẻ trong sinh hoạt hằng ngày. Sự chủ động phòng ngừa và giám sát của người lớn chính là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ trẻ khỏi những tai nạn đáng tiếc.

Khi trẻ không may bị vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên vào cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật vì có thể làm tổn thương thêm các cơ quan bên trong hoặc gây chảy máu ồ ạt, khiến tình trạng trở nên nguy kịch hơn. Cần cố định dị vật nếu có thể và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, phẫu thuật chuyên sâu để được xử trí kịp thời.