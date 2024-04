Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Theo tin tức mà Sin Chew và Bernama đăng tải, vào ngày 01/04 vừa qua, một cậu bé 3 tuổi sinh sống tại Kelantan (Malaysia) được cho là đã tử vong thương tâm sau 2 tiếng bị bỏ quên trong xe ô tô của gia đình.

Bé trai 3 tuổi thiệt mạng do chơi trong ô tô (Ảnh minh họa)

Tiết lộ với truyền thông địa phương, bà của cậu bé cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, do mẹ của cậu bé đang bận rộn trong bếp nên đã cho phép hai anh em và hai đứa trẻ khác cùng nhau ra sân sau chơi. Khi ra đến sân, cả hai anh em đã leo lên chiếc ô tô cũ của ông nội. Sau một lúc, những đứa trẻ muốn ra về nhưng nhưng cậu bé nhất quyết ở lại trong xe. Do đó, sự việc thương tâm đã xảy ra.

"Chiếc xe của chồng tôi là chiếc Proton Iswara cũ và không thể sử dụng được nữa. Nó bị bỏ hoang phía sau nhà. Khoảng trưa ngày 29/3, 4 đứa cháu của tôi vào trong xe chơi. Sau đó, b a đứa trở về nhà nhưng thằng bé từ chối quay lại vì vẫn muốn chơi trên xe. Khoảng 2 giờ sau, chúng tôi mới nhận ra thằng bé không có ở nhà. Khi ra đến sân sau thì chúng tôi thấy nó đang nằm úp mặt trên ghế ô tô". - bà của cậu bé cho biết.

Ngay khi sự việc được phát hiện, cậu bé đã ngay lập tức được đưa đến Phòng khám Y tế Bachok trước khi được chuyển đến Bệnh viện Đại học Sains Malaysia (HUSM) ở Kubang Kerian. Tuy nhiên, vào 11h20 ngày 01/04, cậu bé được thông báo là đã tử vong do sốc nhiệt.

Được biết, việc trẻ em thiệt mạng sau khi bị bỏ quên trên xe ô tô từng xảy ra không ít lần do sự bất cẩn của người lớn. Theo một nghiên cứu từ Mỹ, cơ thể trẻ em nóng lên nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Khi bị bỏ lại trong một chiếc xe hơi nóng, các cơ quan trong cơ thể của một đứa trẻ bắt đầu ngừng hoạt động khi nhiệt độ đạt tới 40 độ C. Một đứa trẻ có thể tử vong khi nhiệt độ cơ thể đạt ngưỡng trên 41.6 độ C.

Nguồn: New Strait Times