Bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô cán chết: Đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ

Cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ tư thục Mầm non Tuổi thơ (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) sau vụ bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô cán chết.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, việc xảy ra khoảng 7h ngày 10/3 khi cháu H.B.L được bố mẹ đưa đến nhóm trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ. Lúc giáo viên không để ý, cháu H.B.L chạy ra ngoài đường.

Nhóm trẻ tư thục Mầm non Tuổi thơ (TP Hà Tĩnh) bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm này, một nữ phụ huynh điều khiển ô tô màu đỏ dừng xe trước cơ sở giữ trẻ. Lúc ra về, do cháu H.B.L. đứng ở vị trí khuất tầm nhìn nên bị nữ tài xế lái xe cán qua người. Những người xung quanh phát hiện và hô hoán để nữ tài xế dừng xe và đưa cháu H.B.L đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, cháu H.B.L tử vong khi đang điều trị tại một bệnh viện ở Nghệ An.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT.TP Hà Tĩnh cho biết, sau khi nắm thông tin đã chỉ đạo cán bộ phối hợp cùng phường, hỗ trợ gia đình lo tang sự cho cháu H.B.L.

" Sự việc rất đau lòng, chúng tôi làm việc với phường, yêu cầu nhóm trẻ đóng cửa để tập trung lo hậu sự cho cháu bé " lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh cho biết.

Nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ được cấp phép hoạt động vào tháng 10/2023. Nhóm trẻ có khoảng 18-20 trẻ, với 2 giáo viên.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh khẳng định nhóm trẻ này đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên, nên được cấp phép hoạt động. Trước đó, nhiều cơ sở không đủ điều kiện bị tạm dừng hoạt động.