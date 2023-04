Bé trai 13 tử vong vì làm theo thử thách trên TikTok

Cậu bé Jacob Stevens ở Ohio, Mỹ qua đời sau gần một tuần thở máy tại bệnh viện. Jacob Stevens đã uống 12-14 viên thuốc kháng histamine không kê đơn nhằm gây ảo giác. Số thuốc mà Jacob uống cao gấp 6 lần liều dùng tiêu chuẩn cho lứa tuổi.

Cha của Jacob, ông Justin Stevens nói với ABC6, khi Jacob thực hiện thử thách uống thuốc Benadryl, một người bạn của cậu quay clip. Vừa kết thúc quay clip, Jacob bắt đầu bị co giật.

Jacob Stevens phải thở máy 6 ngày trong bệnh viện trước khi qua đời.

Con trai qua đời, dù rất đau buồn nhưng gia đình Jacob quyết định lên tiếng cảnh báo cho các phụ huynh khác để họ tránh những sai lầm đáng tiếc, thậm chí nguy hiểm tính mạng khi trẻ dại dột tham gia các thử thách trên mạng xã hội.

Ông Justin Stevens cũng đã liên hệ với các nhà lập pháp địa phương để yêu cầu ban hành giới hạn độ tuổi mua thuốc như Benadryl.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng quá liều liên quan đến "Thử thách Benadryl" trên TikTok trong nhiều năm.

Benadryl chứa diphenhydramine, loại thuốc kháng histamine làm giảm tạm thời các triệu chứng sổ mũi và hắt hơi do sốt mùa hè, dị ứng đường hô hấp trên hoặc cảm lạnh thông thường gây ra. Theo FDA, diphenhydramine an toàn và hiệu quả khi được sử dụng theo liều kê của bác sĩ, nhưng liều cao hơn có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về tim, co giật, hôn mê hoặc thậm chí tử vong.

Johnson & Johnson, công ty sản xuất Benadryl đã cảnh báo trên trang web của mình rằng đây "là xu hướng nguy hiểm và cần phải dừng lại ngay lập tức".

Cả công ty và FDA đều khuyên người lớn nên để Benadryl và các loại thuốc khác ngoài tầm với của trẻ em.

Jacob không phải là nạn nhân đầu tiên của "Thử thách Benadryl". Tháng 8/2020, một bé gái 15 tuổi cũng đã thiệt mạng sau thử thách này khi uống quá liều thuốc Benadryl.

Nguồn: ABC6