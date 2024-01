Bé trai 10 tuổi mất tích khi đạp xe đi chơi

Tối 7/1, Công an xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh ) cho biết, đơn vị đang phối hợp với gia đình và các lực lượng tìm kiếm bé trai 10 tuổi mất tích.

Theo đó, vào khoảng 14h30p cùng ngày, bé B.T.A. (10 tuổi, trú thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến) đạp xe di chuyển từ nhà đến thôn Bùi Xá chơi. Tuy nhiên, đến chiều tối không thấy con trai về nên gia đình báo cáo với lực lượng chức năng.

Chiếc xe đạp của cháu A. đi được tìm thấy gần trụ sở công an xã

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phát loa thông báo và đăng tải lên mạng xã hội tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Cán bộ Công an xã Việt Tiến cho biết thêm, đơn vị đã dùng loa truyền thanh để thông tin, cùng với đó huy động toàn bộ lực lượng và người dân cùng tìm kiếm. “Hiện chúng tôi phát hiện xe đạp của bé để tại khu vực gần trụ sở công an xã nhưng người chưa tìm thấy”, đại diện Công an xã Việt Tiến thông tin.

Được biết, bé trai trên đang học lớp 3 tại trường tiểu học trên địa bàn.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cháu bé.