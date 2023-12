5 ngư dân Phú Yên mất tích trên biển: Cuộc gọi cầu cứu của thuyền trưởng

Vẫn đang nỗ lực tìm kiếm

Đến 14h ngày 23/12, thông tin từ Hải đoàn 32, Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang triển khai tìm kiếm 5 ngư dân Phú Yên mất tích do gặp nạn trên vùng biển Khánh Hòa. Hiện, chưa tìm thấy nạn nhân nào.

Như VTC News thông tin, khoảng 21h, tàu cá do anh Huỳnh Đức Lợi (28 tuổi) làm thuyền trưởng, cùng 4 ngư dân là Huỳnh Tấn Tuyển (35 tuổi), Trần Trọng Quyền (27 tuổi), cùng trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa; Hồ Quốc Cường (26 tuổi), Hồ Quốc Dũng (20 tuổi), cùng trú ở thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An chuẩn bị về cảng cá Đông Tác, TP Tuy Hoà, Phú Yên, sau gần hai tháng đánh bắt ở vùng biển Trường Sa.

Khi đến vùng biển Khánh Hòa - cách Mũi Đôi, huyện Vạn Ninh khoảng 2,7 hải lý, tàu gặp sóng lớn, phá nước. Ông Lợi chỉ kịp gọi điện về địa phương thông báo tàu gặp nạn rồi mất tín hiệu.