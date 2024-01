Be The Sky của MB “chiều lòng” cộng đồng fandom Sơn Tùng M-TP ra sao?

Ý tưởng, thiết kế từ chính Sơn Tùng M-TP



Be The Sky với thiết kế độc quyền từ Sơn Tùng M-TP là sự kết hợp tinh tế giữa thế giới tài chính và nghệ thuật, thể hiện tình cảm chân thành, sự quan tâm sâu sắc của anh dành cho fan. Dấu ấn của Sơn Tùng M-TP trong từng chi tiết thiết kế không chỉ làm nổi bật sự sáng tạo, mà còn xây dựng mối liên kết cá nhân mạnh mẽ giữa anh và người hâm mộ.

Be The Sky - món quà đặc biệt Sơn Tùng M-TP gửi đến đại gia đình Sky

Be The Sky Collection bao gồm mẫu thẻ phi vật lý Skycloud và 3 mẫu thẻ vật lý tương đương với 3 dòng Daybreak, Starlight, Apeiron. Mỗi thẻ, từ Skycloud đến Apeiron, vừa cung cấp tiện ích tài chính vừa thể hiện cảm xúc và thông điệp riêng biệt - từ sự trong sáng, khởi đầu mới, đam mê cháy bỏng đến tình yêu vô hạn.

Thẻ Skycloud đại diện cho sự trong sáng và thuần khiết, mang lại cảm giác thanh bình và hạnh phúc. Thẻ Daybreak hừng đông biểu tượng cho sự khởi đầu, sự tái sinh và hy vọng của Sơn Tùng M-TP vào tương lai tràn ngập tình yêu với âm nhạc, gợi lên sự lạc quan và niềm tin vào một ngày mới tươi sáng. Thẻ Starlight tựa như đam mê của Sơn Tùng M-TP luôn lấp lánh giữa bầu trời kỳ diệu, nơi những vẻ đẹp và điều tuyệt vời tỏa sáng rực rỡ, tượng trưng cho ước mơ và khao khát cháy bỏng, lấp lánh và đầy cảm hứng. Thẻ Apeiron là sự vô tận của vũ trụ biểu tượng cho tình yêu chân thành của Sơn Tùng M-TP gửi tới những người luôn yêu thương và ủng hộ mình, tạo nên cảm giác bao la và vô cùng, như một lời nhắc nhở về sự vô hạn của tình yêu và sự ủng hộ.

Đặc biệt, khi lựa chọn thẻ vật lý, khách hàng còn nhận được bộ sưu tập BE THE SKY COLLECTION mang đậm dấu ấn Sơn Tùng M-TP gồm các vật phẩm: BE THE SKY Photobook - món quà tinh thần đặc biệt dành riêng cho Sky; BE THE SKY Photocards - món quà đặc biệt với những hình ảnh độc quyền chỉ thuộc về Sky; SKYLIGHT - biểu tượng và người bạn đồng hành của Sky tại mọi show diễn của Sơn Tùng M-TP; BE THE SKY Hat - chiếc mũ mang đậm cá tính thời trang của Sơn Tùng M-TP; BE THE SKY Bandana - chiếc khăn mang đậm dấu ấn âm nhạc của Sơn Tùng M-TP; BE THE SKY T-Shirt - chiếc áo mang đậm cá tính thời trang của Sơn Tùng M-TP; SKYLIGHT Charm Box - bộ phụ kiện không thể tách rời tạo nên "signature" cho SKYLIGHT.

Sơn Tùng M-TP tâm sự: "BE THE SKY là lời cảm ơn chân thành nhất mà Tùng muốn gửi đến đại gia đình Sky - những người tuyệt vời nhất với Tùng, những người luôn ở bên ủng hộ và đồng hành cùng Tùng trên con đường âm nhạc của mình. Và qua đó, Tùng hy vọng, khi sở hữu tấm thẻ này, các bạn sẽ cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm, sự trân quý mà Tùng dành đến cho các bạn."

Dành riêng cho đại gia đình Sky

Được thiết kế đặc biệt cho đại gia đình Sky, Be The Sky nổi bật là thẻ ngân hàng tiên phong tại Việt Nam kết hợp với thẻ membership fandom có sự chứng nhận từ chính nghệ sĩ. Thẻ không chỉ cung cấp các tiện ích ngân hàng thông thường, mà còn mang lại loạt quà tặng độc đáo: từ cơ hội gặp gỡ Sơn Tùng M-TP, mua merchandise với giá ưu đãi, đến việc được cập nhật thông tin mới nhất về thần tượng, tất cả tạo nên một trải nghiệm khác biệt và đầy giá trị cho người hâm mộ.

Thẻ 2 in 1 - tiện ích vượt trội

Không chỉ "được lòng" cộng đồng Sky bởi ý nghĩa đặc biệt của thẻ, Be The Sky còn gây chú ý khi tích hợp cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong cùng một chip. Từ việc rút tiền ATM, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, đến thực hiện giao dịch quốc tế, Be The Sky trang bị cho bạn toàn quyền kiểm soát và linh hoạt trong mọi hoạt động tài chính. Thẻ này không chỉ là công cụ tài chính thông minh, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong mọi giao dịch của bạn.

Vô vàn ưu đãi

Ngoài kết nối cảm xúc, thể hiện phong cách Sky, Be The Sky còn khiến cộng đồng fandom "mê mệt" bởi các chương trình ưu đãi đặc biệt. Khi sở hữu thẻ, bạn được kết nối và nhận ưu đãi từ hơn 20,000 cửa hàng đối tác hàng đầu như Grab, Shopee, Aeon, CGV, Viettel, Nike, Adidas, Uniqlo, FPT, Thaiexpress… mở ra thế giới mua sắm và dịch vụ với vô vàn lựa chọn hấp dẫn và tiện ích. Tổng giá trị quà tặng và voucher dành cho chủ thẻ lên tới 60 tỷ đồng.

An toàn, bảo mật cao

Be The Sky không chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính linh hoạt mà còn được đánh giá cao về mức độ an toàn và bảo mật. Thẻ được thiết kế để đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng luôn được bảo vệ tối đa, phù hợp với tiêu chí bảo mật và an toàn mà thế hệ Gen Z đặc biệt coi trọng.

Be The Sky không chỉ "chiều lòng" đại gia đình Sky, mà còn là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của MB, làm nên một sản phẩm tài chính mang dấu ấn âm nhạc độc đáo, đáp ứng mọi yêu cầu của Gen Z hiện đại. Từ thiết kế độc quyền, sự gắn kết cá nhân trong mỗi mẫu thẻ, đến chương trình ưu đãi "khủng" và bảo mật tối đa, Be The Sky chinh phục trái tim của cả những người yêu âm nhạc, yêu công nghệ.