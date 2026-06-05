Bé gái 9 tuổi làm hỏng lọ sữa tắm của bạn, sợ bị mắng nên bỏ nhà ra đi, 22 năm sau mới trở về

Cô bé đến nhà bạn chơi và vô tình làm hỏng chai sữa tắm của bạn. Vì lo sợ về nhà sẽ bị mẹ mắng nên cô bé đã bỏ nhà đi một mình.

Gần đây, tại thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tổ chức một buổi lễ nhận người thân đầy xúc động, người phụ nữ tên Lưu Tú Hồng đã đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 22 năm mất tích. Sau nhiều năm tìm kiếm và chờ đợi, cả gia đình ôm chầm lấy nhau trước sự chứng kiến của mọi người, cảnh tượng vô cùng xúc động.

Theo tìm hiểu, Lưu Tú Hồng sinh ngày 5 tháng 4 năm 1995. Ngày 19 tháng 3 năm 2004, khi mới 9 tuổi, cô bé đến nhà bạn chơi và vô tình làm hỏng chai sữa tắm của bạn. Vì lo sợ về nhà sẽ bị mẹ mắng nên cô bé đã bỏ nhà đi một mình. Không ngờ rằng, Lưu Tú Hồng bị lạc gần khu vực chợ Tiên Giao, thành phố Yết Dương và từ đó mất liên lạc với gia đình.

Tối hôm đó, một người đàn ông phát hiện Lưu Tú Hồng đang lẩn quẩn một mình ở phía nam cầu Ngư Hồ, sau đó đã đưa cô bé về nhà nuôi dưỡng. Kể từ khi con gái mất tích, cha mẹ của Lưu Tú Hồng đã đi tìm khắp nơi, thậm chí còn thông qua đài truyền hình địa phương phát tin tìm người liên tục trong nhiều ngày, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Họ bắt đầu hành trình tìm kiếm gian nan kéo dài.

Cho đến gần đây, dưới sự hỗ trợ của các tình nguyện viên thuộc tổ chức công ích "Baby Come Home" (Bé yêu về nhà), thông qua các cuộc đối chiếu và điều tra liên quan, danh tính của Lưu Tú Hồng cuối cùng đã được xác nhận, giúp gia đình ly tán 22 năm có thể đoàn tụ.

Không khí tại hiện trường buổi nhận người thân vô cùng cảm động. Mẹ của Lưu Tú Hồng sau khi nhìn thấy con gái đã vô cùng xúc động, bà lập tức hỏi nhân viên rằng "Con gái tôi những năm qua sống thế nào?". Khi nghe câu trả lời "Cũng ổn", bà không kìm được nước mắt và nói: "Trong lòng cuối cùng cũng thấy an ủi đôi chút". Sau đó, bà nắm chặt tay con gái, nghẹn ngào nói ra một câu chất chứa nỗi lòng suốt nhiều năm: "Mẹ xin lỗi con".

Đối mặt với đứa con gái thất lạc nay đã tìm thấy, gia đình không giấu được cảm xúc phấn khích. Lưu Tú Hồng cuối cùng cũng kết thúc bí ẩn về thân phận suốt 22 năm qua để trở về bên cha mẹ ruột. Cuộc đoàn viên vượt qua 22 năm này không chỉ bù đắp những tiếc nuối cho gia đình, mà còn khiến nhiều người có mặt tại đó vô cùng xúc động.

Nguồn: ETtoday